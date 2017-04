Tchad : "Il faut traiter la crise en gardant la tête froide" ; Ali Abass Seitchi, Président CNDS

Discussions autour de 2 points



Ali Abass SEITCHI : Le protocole est signé entre le gouvernement tchadien et la plate-forme syndicale revendicative. C’est pour dire que 5/7 points ont été à l'époque résolus. Et pour les 2 points restants, nous avons suggéré de les porter au niveau du comité technique tripartite pour pouvoir élucider cela en vue de trouver une solution.



C’est ce qu'on a fait aujourd'hui puisque le protocole avait prévu la mise en place du comité technique qui a été avalisé par un arrêté du premier ministre ; 3 à 4 jours après, il a procédé à son installation. Aujourd'hui, depuis à peu près 3 semaines, nous avons travaillé d'arrache-pieds.



Le compromis



Ali Abass SEITCHI : Nous avons trouvé un compromis que nous avons consacré par une résolution. Dans cette résolution, on dit que le comité technique tripartite, tout en sachant que le gouvernement est dans son rôle de faire l'adéquation entre les dépenses et les recettes, doit sauvegarder les acquis du travailleur. C’est pour ça que le comité va s'employer à examiner en profondeur la situation financière, l'évolution des recettes et proposer des solutions pour préserver les acquis des travailleurs.



L'encadrement du droit de grève



Ali Abass SEITCHI : Par rapport à la loi 032, on va faire la relecture de celle-ci pour voir s'il y a des choses qui ne vont pas et, ensemble, par consensus, on va trouver soit la formule pour corriger d'éventuels manquements, soit ,si c’est convainquant, on peut conserver la loi. Mais c’est dans la relecture qu’on pourra s’en convaincre.



La dynamique du dialogue



Ali Abass SEITCHI : Je retiens surtout que les Tchadiens se sont inscrits définitivement dans la dynamique du dialogue. Vous savez que c'est le dialogue qui permet de nous orienter ensemble dans le calme total afin de réfléchir et de trouver des solutions. Les solutions c’est pour nous. Il ne faut plus penser maintenant à demander au gouvernement de trouver une solution à la crise. Elle nous touche tous et on est tous concernés. Il faut traiter la crise en gardant la tête froide en tant que tchadien.



Surmonter la crise économique



Ali Abass SEITCHI : Une fois qu'on aura trouvé des voies et des moyens pour remettre le Tchad de la crise, à ce moment, on va faire de la politique. Mais pour l'instant, il faut tout faire pour surmonter la crise économique et financière.