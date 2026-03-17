Veuillez trouver en pièce jointe, l'Avis d'Appel d'Offres émis dans le cadre du Projet PASET 2 :
Avis d'Appel d'Offres hybridation Moundou.pdf (962.13 Ko)
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ANNONCES
AAO pour le renforcement du réseau de distribution MT et BT à N'Djamena et hybridation et extension de la centrale à gaz à Moundou
Alwihda Info | Par Info Alwihda - 17 Mars 2026
La République du Tchad a reçu un financement (Don et Prêt) de la Banque Africaine de Développement et de l'OPEP pour financer le Projet d'Appui au Secteur de l'Energie Electrique au Tchad II (PASET 2), et a l'intention d'utiliser une partie de ce don/prêt pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif au renforcement du réseau de distribution MT et BT à N'Djaména (Lot 1) et l'hybridation et extension de la centrale à gaz de Moundou (Lot 2).
Veuillez trouver en pièce jointe, l'Avis d'Appel d'Offres émis dans le cadre du Projet PASET 2 :
Avis d'Appel d'Offres hybridation Moundou.pdf (962.13 Ko)
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Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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