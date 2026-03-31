Côte d’Ivoire-UE : un programme d’investissement de 655 milliards de FCFA en appui au PND 2026-2030

La Team Europe en Côte d’Ivoire a annoncé, le 30 mars 2026 à Abidjan, un programme d’investissement de 655,95 milliards FCFA en appui au financement du Programme national du développement (PND 2026-2030).



L’annonce de ce programme d’investissement, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie Global Gateway de l’Union européenne (UE), a été faite par la directrice générale adjointe aux partenariats internationaux à la Commission européenne, Myriam Ferran en marge du Forum international d’affaires UE–Afrique de l’Ouest sur les corridors stratégiques.



C'était en présence du ministre du Plan et du Développement, Souleymane Diarrassouba, ainsi que la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck et de plusieurs ambassadeurs. Pour Myriam Ferran, cet appui vient soutenir des priorités conjointes avec la Côte d’Ivoire pour assurer une croissance forte et inclusive.



Cette contribution de l’UE permettra de créer des emplois localement et, dans une perspective, d’accroître les échanges commerciaux. Poursuivant, Myriam Ferran, a indiqué que l’UE a des projets d’envergure dans sa feuille de route en Côte d’Ivoire. L’investissement de l’UE sera axé sur la transformation locale des matières premières, sur les secteurs de l’éducation-formation, du transport, des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique, etc.



« Nous avons beaucoup d’activités en cours dans la filière cacao. Et nous souhaitons investir en masse dans la filière de la noix de cajou », a-t-elle assuré. Le ministre Souleymane Diarrassouba a salué l'engagement de la Team Europe qui ouvre, encore une fois de plus, une nouvelle ère de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne.



Souleymane Diarrassouba a rappelé que la contribution de l'Union européenne a atteint un volume de plus de 590 millions d'euros pour la seule année 2019, ce qui illustre de l'ampleur de l'engagement de l’Europe. Sur la période 2021-2025, la Team Europe, s'est massivement engagée aux côtés de la Côte d'Ivoire avec plus de 06 milliards d'euros mobilisés pour la mise en œuvre du PND (2021-2025), faisant de l'UE, le premier partenaire économique et commercial de la Côte d'Ivoire.