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Hommage à Hibé Ouadjouli Evarist, un journaliste engagé parti trop tôt


Alwihda Info | Par Hassan Abderamane - 1 Avril 2026


La rédaction d’Alwihda Info rend un vibrant hommage à son reporter, Hibé Ouadjouli Evarist, décédé des suites d’une maladie.


Hommage à Hibé Ouadjouli Evarist, un journaliste engagé parti trop tôt
Dans la matinée du lundi 30 mars 2026, alors que l’équipe était réunie en conférence de rédaction, une triste nouvelle est venue bouleverser l’atmosphère. Le coordonnateur du journal, présent à la réunion, a reçu un appel lui annonçant le décès d’Evarist. Aussitôt, un silence lourd s’est installé dans la salle. Les reporters présents, profondément affectés, peinaient à contenir leur émotion. Certains ont fondu en larmes à l’annonce de cette disparition brutale.

Cette perte a profondément touché ses collègues, avec qui le défunt partageait des moments de convivialité et de fraternité. Au sein de la rédaction, les visages étaient marqués par la tristesse, l’amertume et la consternation. Les témoignages se sont succédé pour saluer la mémoire d’un homme apprécié de tous.

« Evarist était plus qu’un collègue pour moi, je le considérais comme un frère. C’était quelqu’un de sympathique, toujours prêt à nous faire rire, notamment après les conférences de rédaction, où il ne manquait jamais d’égayer l’ambiance », témoigne son rédacteur en chef.

Nombre de ses collègues s’accordent à reconnaître en lui un jeune journaliste ambitieux, posé et travailleur, maîtrisant son métier qu’il exerçait avec passion. Le coordonnateur du journal souligne également la qualité de leurs relations professionnelles et humaines, saluant son sens du devoir, son engagement et son dévouement dans ce noble métier. Il rappelle que sa disparition laisse un vide immense, aussi bien au sein de sa famille qu’au sein de la rédaction, tout en évoquant avec émotion ses conseils et son esprit de collaboration.

Né le 9 janvier 1993 à Guetalet, Hibé Ouadjouli Evarist était juriste de formation. Après l’obtention d’une licence en droit, il s’est rendu au Cameroun, où il a poursuivi ses études en master de droit privé à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université de Yaoundé II. Animé par une profonde passion pour le journalisme, il s’est engagé avec détermination dans ce domaine, où il a su faire ses preuves à travers la qualité de ses écrits et son professionnalisme.

Au cours de sa carrière, il a couvert de nombreuses activités d’ordre politique, culturel et socio-éducatif. Sa dernière mission fut la couverture du Festival culturel FICSA, récemment organisé à Amdjarass, dans la province de l’Ennedi Est. Il était reporter au sein du journal Alwihda Info jusqu’à son décès.

Toujours souriant, respectueux et apprécié de tous, Hibé Ouadjouli Evarist s’en est allé à la fleur de l’âge, emportant avec lui de nombreux projets et ambitions. La rédaction d’Alwihda Info perd un journaliste talentueux, dévoué et prometteur.

Selon le programme établi par la famille, l’inhumation est prévue pour le mercredi 1er avril 2026. À cette occasion, un dernier hommage lui sera rendu.

Repose en paix, cher Evarist. Tu resteras à jamais gravé dans nos mémoires.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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