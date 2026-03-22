Leadership féminin : le REFAMP-Tchad lance un appel à la mobilisation pour une gouvernance inclusive

L’annonce a été faite ce dimanche 22 mars 2026 lors d’un point de presse animé par Achta Saleh Damane, présidente du comité d’organisation, en présence des membres du comité et de la presse. Ce rendez-vous, qualifié d’« étape importante » par les organisateurs, bénéficie du haut patronage du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République et chef de l’État. Ce parrainage est perçu comme une reconnaissance du rôle stratégique des femmes dans la gouvernance et comme une illustration de la « ferme volonté politique » du chef de l’État de promouvoir l’égalité des chances entre tous les citoyens tchadiens.



Cette conférence intervient dans un contexte particulier marqué par la mise en place des institutions de la 5e République, issues de la transition. Les organisateurs soulignent que cette nouvelle dynamique a favorisé une présence accrue des femmes au Sénat, à l’Assemblée nationale et au sein de l’exécutif, encourageant ainsi leur participation aux différentes échéances électorales.



Au-delà des frontières nationales, l’événement revêt une dimension régionale affirmée. Il réunira des femmes ministres et parlementaires venues de plusieurs pays africains afin d’échanger, débattre et partager leurs expériences autour d’une « nouvelle stratégie de leadership ». Leur présence donnera à la rencontre « un cachet particulier et une dimension panafricaine », selon les organisateurs.



L’ambition affichée est claire : renforcer les mécanismes d’influence des femmes dans la sphère des politiques publiques pour une gouvernance plus inclusive et un plaidoyer de haut niveau en faveur des droits et du statut de la femme. Pour les organisateurs, cet événement « transcende les clivages politiques » et « fédère les cultures » autour d’un idéal commun.



À l’issue des trois jours de travaux, les attentes portent notamment sur l’intégration effective des nouveaux membres du Réseau des Femmes Africaines Ministres et Parlementaires du Tchad (REFAMP-TCHAD) et sur le renforcement de l’engagement des femmes face aux défis nationaux.



En conclusion du point de presse, un appel solennel a été lancé à toutes les femmes ministres et parlementaires, anciennes et nouvelles, jeunes et moins jeunes, ainsi qu’à toutes les femmes dirigeantes du pays, afin de se mobiliser massivement et de participer activement à la conférence.



« Nous avons aujourd’hui une opportunité historique de transformer notre présence dans les institutions de la République en un véritable pouvoir d’action pour l’émergence de notre pays », ont insisté les organisateurs, ajoutant : « Le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno nous fait confiance. Ne décevons pas cette confiance. »