Veuillez télécharger en pièce jointe, la version PDF de l'Avis d'appel d'offres pour l'acquisition de véhicules dans le cadre du Projet DEBACO.
Avis Véhicules DEBACO.pdf (113.18 Ko)
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ANNONCES
Tchad : Avis d'appel d'offres pour l'acquisition de véhicules (Projet DEBACO)
Alwihda Info | Par Info Alwihda - 31 Mars 2026
Le Ministère de la Production et de l’Industrialisation Agricole lance, dans le cadre du projet DEBACO financé par l’AFD, un appel d’offres ouvert pour la fourniture de véhicules destinés au fonctionnement du projet.
Veuillez télécharger en pièce jointe, la version PDF de l'Avis d'appel d'offres pour l'acquisition de véhicules dans le cadre du Projet DEBACO.
Avis Véhicules DEBACO.pdf (113.18 Ko)
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