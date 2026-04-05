Tchad : décès d’un enfant suite à un effondrement d’une maison au quartier Gardolet à Sarh

Le mur d’une maison en construction s’est effondré ce 03 mars 2026 sur trois enfants au quartier Gardolet, dans le 5ème arrondissement de la ville de Sarh. Le bilan fait état d’un enfant décédé et de deux blessés.



Selon les habitants présents sur les lieux, du drame l’accident est survenu lorsque trois enfants jouaient près d’une maison inachevée. Deux d’entre eux seraient montés sur le toit pour ramasser quelque chose, lorsqu’une partie de la maison a brusquement cédé.



Parmi ces trois enfants, le jeune Adam Yaya Yacoub, âgé d’environ 8 ans, n’a pas survécu à cet effondrement. Les deux autres enfants, grièvement blessés ont été rapidement transportés à l’hôpital provincial Outel Bono de Sarh, où ils reçoivent actuellement des soins intensifs.