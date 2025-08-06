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Tchad : des nominations au ministère de la Jeunesse et des Sports


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 6 Août 2025



Tchad : des nominations au ministère de la Jeunesse et des Sports
Par décret N°1680/PR/PM/MJS/2025 du 05 aout 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au Ministère de la Jeunesse et des sports :

DELEGATION PROVINCIALE DU BAHR-ELGAZEL :
Délégué : Monsieur MAHAMAT ZAKARIA OBEÏMI ;

DELEGATION PROVINCIALE DU BATHA :
Délégué : Monsieur SANOUSSI HAMDANE IGUEMIR ;

DELEGATION PROVINCIALE DU BORKOU :
Délégué : Monsieur BANDAI WOUCHE KOKO ;

DELEGATION PROVINCIALE DU CHARI BAGUIRMI :
Délégué : Monsieur MAHAMAT TAHIR MOUSSA TCHOZI ;

DELEGATION PROVINCIALE DE L’ENNEDI EST :
Délégué : Monsieur ABDALLAH ADOUM AHAMAT DEBY ;

DELEGATION PROVINCIALE DE L’ENNEDI OUEST :
Délégué : Monsieur OUMAR MOUSSA AHMAT ;

DELEGATION PROVINCIALE DU GUERA :
Délégué : Monsieur MOUSSA KODBE ;

DELEGATION PROVINCIALE DE HADJER LAMIS :
Délégué : Monsieur DJAMAL HAROUN MOUSSA ;

DELEGATION PROVINCIALE DU KANEM :
Délégué : Monsieur KEDELLA YOUNOUS LAMINE KOSSO ;

DELEGATION PROVINCIALE DU LAC :
Délégué : Monsieur ABDELNEBI NDOUBADE ;

DELEGATION PROVINCIALE DU LOGONE OCCIDENTAL :
Délégué : Monsieur NANDJIDE KOULEMBAYE ;

DELEGATION PROVINCIALE DU LOGONE ORIENTAL :
Délégué : Monsieur IMRAN AHAMAT YOUSSOUF ;

DELEGATION PROVINCIALE DU MANDOUL :
Délégué : Monsieur HASSAN ALI HASSAN ;

DELEGATION PROVINCIALE DU MAYO KEBBI EST :
Délégué : Monsieur DIKANG NOSSE ;

DELEGATION PROVINCIALE DU MAYO KEBBI OUEST :
Délégué : : Monsieur VOUNBAIBE GUEBOURBE ;

DELEGATION PROVINCIALE DU MOYEN CHARI :
Délégué : Monsieur BASSOU SERGE RAKIS ;

DELEGATION PROVINCIALE DU OUADDAI :
Délégué : Monsieur BRAHIM ADOUM OUMAR ;

DELEGATION PROVINCIALE DU SALAMAT :
Délégué : Monsieur ABDELSALAM ABAKAR ALI ;

DELEGATION PROVINCIALE DU SILA :
Délégué : Monsieur NASSOUR SEBY LOUGOUM ;

DELEGATION PROVINCIALE DE LA TANDJILE :
Délégué : Monsieur MAHAMAT HAMIT SABOUNE ;

DELEGATION PROVINCIALE DU TIBESTI :
Déléguée : Madame ZEKEYA DJIMI BOURMA ;

DELEGATION PROVINCIALE DE WADI FIRA :
Délégué : Monsieur ABOU YOUSSOUF TABOYE ;

DELEGATION DE LA COMMUNE DE N’DJAMENA :
Déléguée : Madame NODJINGAR DJIMASDE BLANHE.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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