









TCHAD Tchad : entrepreneuriat et inclusion financière, le PDMFI outille la jeunesse

Alwihda Info | Par Nguessitta Djimtengaye William - 24 Mars 2026



Le thème de l’atelier, centré sur les outils numériques et l’inclusion financière, s’avère particulièrement pertinent dans un contexte où la digitalisation transforme profondément les modes de production, de gestion et d’accès aux services financiers.

Le Projet d’appui au développement de la microfinance en soutien à l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes (PDMFI), en partenariat avec RJET, a procédé ce 24 mars 2026 au lancement officiel de l’atelier intitulé « Initiation aux outils numériques et inclusion financière », à la salle multimédia de FestAfrica, à N’Djamena.



À cette occasion, le coordonnateur du PDMFI, Mikail Abakar Ibrahim, a salué la forte mobilisation des jeunes, en particulier des jeunes filles. Il a rappelé que l’entrepreneuriat constitue aujourd’hui une alternative incontournable face aux limites de l’emploi public, tout en exhortant les participants à tirer pleinement profit de cette formation axée sur la compétitivité et l’autonomisation économique.



Cet atelier s’inscrit dans une dynamique de renforcement des capacités des jeunes et des femmes, en leur offrant des compétences pratiques dans l’utilisation des outils numériques, tout en les sensibilisant aux mécanismes d’inclusion financière. L’objectif est clair : favoriser leur insertion dans un environnement économique de plus en plus digitalisé et compétitif.



Dans son allocution, le coordonnateur du PDMFI, Mikail Abakar Ibrahim, s’est réjoui de la mobilisation massive des participants, avec une présence remarquable des jeunes filles. Pour lui, cet engouement témoigne d’une prise de conscience croissante de l’importance de l’entrepreneuriat comme levier de développement personnel et collectif.



« Aujourd’hui, l’entrepreneuriat apparaît comme la principale porte de sortie pour les jeunes, d’autant plus que la fonction publique ne peut pas absorber tout le monde », a-t-il souligné. Il a également insisté sur le fait que ces formations visent à préparer les bénéficiaires à affronter les exigences du secteur privé, en développant leur esprit d’initiative, leur autonomie et leur capacité d’innovation.



Le thème de l’atelier, centré sur les outils numériques et l’inclusion financière, s’avère particulièrement pertinent dans un contexte où la digitalisation transforme profondément les modes de production, de gestion et d’accès aux services financiers. La maîtrise de ces outils devient ainsi un atout indispensable pour entreprendre, gérer efficacement une activité et accéder à de nouvelles opportunités.



Mikail Abakar Ibrahim a, par ailleurs, exhorté les participants à faire preuve de sérieux et d’engagement tout au long de la formation. « Donnez-vous pleinement et suivez attentivement cette formation qui vous sera bénéfique », a-t-il conseillé, rappelant que ces opportunités sont des tremplins vers l’autonomisation économique.



À travers cette initiative, le PDMFI et ses partenaires réaffirment leur volonté d’accompagner la jeunesse tchadienne, en particulier les femmes, dans la construction d’un avenir fondé sur l’innovation, la résilience et la participation active au développement économique du pays.





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