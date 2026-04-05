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Tchad : l'ONAPE lance la formation de 50 jeunes aux métiers du numérique


Alwihda Info | Par Abdelaziz Oumar Hassaballah - 3 Avril 2026


La cérémonie de lancement officiel de la formation destinée à 50 jeunes chercheurs d’emploi dans les métiers du numérique s’est tenue ce vendredi 3 avril 2026 au Centre d’études et de formation pour le développement (CEFOD).


Tchad : l'ONAPE lance la formation de 50 jeunes aux métiers du numérique
Cette formation, entièrement pratique, est portée par l’Office national pour la promotion de l’emploi (ONAPE), en partenariat avec Mahrasoft Innovations, à travers son département de formation professionnelle.

Dans son discours, le directeur général de Mahrasoft Innovations, Nousradine Cherif, s’adressant aux bénéficiaires, a souligné l’importance de cette initiative : « Cette formation, première du genre, vous offre une opportunité exceptionnelle. Bien plus qu’un simple dispositif pédagogique, elle constitue un véritable tremplin vers l’emploi et un catalyseur de talents. Les compétences que vous allez acquérir vous permettront de répondre aux exigences du marché du travail et de devenir des acteurs de transformation et de création de valeur. »

Représentant le directeur général de l’ONAPE, Mme Kongila Makaye, cheffe de la division de l’orientation, de l’intermédiation et du développement des compétences, a indiqué que cet événement revêt une portée stratégique majeure. Selon elle, il s’agit de la concrétisation d’un engagement fort en faveur de la jeunesse, de l’innovation et du développement durable, dans un contexte marqué par l’accélération de la transformation numérique.

Elle a également souligné que même les domaines artistiques connaissent aujourd’hui une mutation profonde grâce au numérique. Le design graphique, l’animation, la production audiovisuelle, la modélisation 3D et le développement de contenus interactifs s’imposent désormais comme des piliers des industries culturelles et créatives.

Mme Kongila Makaye a rappelé que, fidèle à sa mission de promotion de l’emploi et en cohérence avec son plan stratégique 2025-2030, l’ONAPE entend renforcer l’employabilité des jeunes à travers des programmes innovants, adaptés aux exigences du marché du travail et aux évolutions technologiques.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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