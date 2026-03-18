Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : la mairie de Moussoro renforce l’assainissement à l’approche de l’Aïd el-Fitr


Alwihda Info | Par Adoum Mbaidoua - 18 Mars 2026



Tchad : la mairie de Moussoro renforce l’assainissement à l’approche de l’Aïd el-Fitr
Le maire adjoint de la commune de Moussoro a accordé une interview au correspondant de Alwihda Info sur les questions relatives à l'assainissement et la gestion des ordures durant les jours de fête et après la fête du mois de Ramadan ce 17 mars 2026. Il était accompagné par la secrétaire de séance Khadidja Tahir et le directeur de cabinet Ali Soumaine.

À l'entame de l'interview, le maire adjoint Mahamat Abakar Mahamat a salué le travail de Alwihda Info avant de souligner que la gestion des ordures est l'affaire de tout le monde, et est au cœur de la politique communale. C'est déjà une semaine que l'équipe de l'assainissement est mobilisée pour gérer le cas des ordures, surtout à l'approche de l'aïd al Fitr.

Il a salué également l'effort des associations et appelle tous les citoyens à les aider à rendre la ville propre, car les ordures sont un peu partout dans la ville malgré le travail sans relâche de la mairie. À quelques jours de la fête, les déchets plastiques des habits sont jonchés à sol partout dans le marché central de la commune de Moussoro.

Le maire entend distribuer de sacs afin que les commerçants déposent les déchets afin que les agents viennent collecter pour déposer, au niveau des sites des ordures indiqués. « Concernant les déchets et les restes de nourritures qui sont jetés en pleines rues, de grâce arrêter », a-t-il indiqué à l'endroit des citoyens inciviques.

Pour la sécurité du marché pendant la veille de la fête, le maire adjoint Mahamat Abakar Mahamat a indiqué que plusieurs mesures prévues pour encadrer le marché central en collaboration avec la police, la gendarmerie et la GNNT. En l'occurrence, pas d'entrée des engins à deux ou quatre roues dans le marché, l'attroupement des jeunes et tout ce qui est contraire aux us et coutumes.

Le maire adjoint a indiqué qu'ils ont repéré quelques citoyens modèles qui balaient chaque jour leurs devantures. Ils les font depuis des années. Ces citoyens seront primés par la commune pour inciter les autres à suivre les pas de ces citoyens responsables. « C'est leur façon d'aider la commune », a-t-il ajouté.

À l'époque, nos mamans nettoyaient leurs devantures chaque jour, malheureusement cette pratique tend à disparaître. Il appelle les femmes et filles à pérenniser cette pratique ancestrale qui rend forcément la ville propre. Cette pratique est une façon de lutter contre certaines maladies liées à l'insalubrité.

Le maire adjoint Mahamat Abakar Mahamat a conclu en disant que les jouets des enfants comme les revolvers ou la Kalachnikov en plastique, ou les feux d'artifices, sont strictement interdits sur toute l'étendue du territoire national. Il a ensuite souligné que la commune reste ouverte à tout moment pour les éventuelles questions ou interviews.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 17/03/2026

​Tchad : première réunion de sécurité du délégué général du gouvernement au Borkou

​Tchad : première réunion de sécurité du délégué général du gouvernement au Borkou

Tchad : La direction de Tribune Échos inculpée suite à une plainte de l’hôpital de la Renaissance Tchad : La direction de Tribune Échos inculpée suite à une plainte de l’hôpital de la Renaissance 16/03/2026

Populaires

Tchad : à Abéché, un homme de 30 ans tué par arme blanche

17/03/2026

Tchad : prévention des discours de haine, le CNAIT en tournée auprès des courants islamiques

17/03/2026

Tchad : protection des consommateurs, le coordonnateur appelle à des mesures urgentes

17/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 06/03/2026 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant.

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes 05/03/2026 - Mahamat Charfadine

ANALYSE - 10/03/2026 - Ilyes Zouari, chercheur, Président du CERMF (Cercle d'étude et de réflexion sur le monde francophone)

La population du monde francophone dépasse la barre des 600 millions d'habitants

La population du monde francophone dépasse la barre des 600 millions d'habitants

Une nouvelle victoire pour deux conjoints de nationalité algérienne devant le tribunal administratif de Nantes : Deux décisions de refus de visa « ascendant de français à charge » annulées Une nouvelle victoire pour deux conjoints de nationalité algérienne devant le tribunal administratif de Nantes : Deux décisions de refus de visa « ascendant de français à charge » annulées 08/03/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter