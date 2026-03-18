Tchad : la mairie de Moussoro renforce l’assainissement à l’approche de l’Aïd el-Fitr

Le maire adjoint de la commune de Moussoro a accordé une interview au correspondant de Alwihda Info sur les questions relatives à l'assainissement et la gestion des ordures durant les jours de fête et après la fête du mois de Ramadan ce 17 mars 2026. Il était accompagné par la secrétaire de séance Khadidja Tahir et le directeur de cabinet Ali Soumaine.



À l'entame de l'interview, le maire adjoint Mahamat Abakar Mahamat a salué le travail de Alwihda Info avant de souligner que la gestion des ordures est l'affaire de tout le monde, et est au cœur de la politique communale. C'est déjà une semaine que l'équipe de l'assainissement est mobilisée pour gérer le cas des ordures, surtout à l'approche de l'aïd al Fitr.



Il a salué également l'effort des associations et appelle tous les citoyens à les aider à rendre la ville propre, car les ordures sont un peu partout dans la ville malgré le travail sans relâche de la mairie. À quelques jours de la fête, les déchets plastiques des habits sont jonchés à sol partout dans le marché central de la commune de Moussoro.



Le maire entend distribuer de sacs afin que les commerçants déposent les déchets afin que les agents viennent collecter pour déposer, au niveau des sites des ordures indiqués. « Concernant les déchets et les restes de nourritures qui sont jetés en pleines rues, de grâce arrêter », a-t-il indiqué à l'endroit des citoyens inciviques.



Pour la sécurité du marché pendant la veille de la fête, le maire adjoint Mahamat Abakar Mahamat a indiqué que plusieurs mesures prévues pour encadrer le marché central en collaboration avec la police, la gendarmerie et la GNNT. En l'occurrence, pas d'entrée des engins à deux ou quatre roues dans le marché, l'attroupement des jeunes et tout ce qui est contraire aux us et coutumes.



Le maire adjoint a indiqué qu'ils ont repéré quelques citoyens modèles qui balaient chaque jour leurs devantures. Ils les font depuis des années. Ces citoyens seront primés par la commune pour inciter les autres à suivre les pas de ces citoyens responsables. « C'est leur façon d'aider la commune », a-t-il ajouté.



À l'époque, nos mamans nettoyaient leurs devantures chaque jour, malheureusement cette pratique tend à disparaître. Il appelle les femmes et filles à pérenniser cette pratique ancestrale qui rend forcément la ville propre. Cette pratique est une façon de lutter contre certaines maladies liées à l'insalubrité.



Le maire adjoint Mahamat Abakar Mahamat a conclu en disant que les jouets des enfants comme les revolvers ou la Kalachnikov en plastique, ou les feux d'artifices, sont strictement interdits sur toute l'étendue du territoire national. Il a ensuite souligné que la commune reste ouverte à tout moment pour les éventuelles questions ou interviews.