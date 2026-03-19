Tchad : le MPS condamne fermement l’attaque de drones à Tiné et appelle à l’unité nationale

Dans un communiqué officiel, le parti au pouvoir qualifie cette attaque de « criminelle » et dénonce une agression grave contre la souveraineté du Tchad et son intégrité territoriale. Selon le MPS, cet acte traduit une volonté délibérée de semer la terreur, de déstabiliser le pays et de transposer le conflit soudanais sur le territoire tchadien.



Le MPS a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et sa solidarité envers les blessés, tout en appelant à une réponse ferme et déterminée de la part des autorités tchadiennes face à cette situation préoccupante.



Le parti a également réaffirmé son soutien total au Président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, ainsi qu’aux Forces de défense et de sécurité, saluant leur engagement dans la protection du territoire national et de la population.



Par ailleurs, le MPS s’est félicité des mesures prises par le Chef de l’État, notamment la mise en alerte maximale des forces de sécurité et les instructions visant à riposter à toute attaque provenant du territoire soudanais.



Enfin, le parti appelle l’ensemble des Tchadiens à l’unité, à la vigilance et à la mobilisation, dans un esprit de solidarité nationale, afin de faire face à cette menace sécuritaire.