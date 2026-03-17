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Tchad : prévention des discours de haine, le CNAIT en tournée auprès des courants islamiques


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 17 Mars 2026



Tchad : prévention des discours de haine, le CNAIT en tournée auprès des courants islamiques
Une délégation de la présidence du Conseil National des Affaires Islamiques du Tchad (CNAIT), conduite par son président Abdaldayim Abdallah Ousmane, a effectué ce mardi 17 mars 2026, une tournée auprès des trois principaux courants islamiques du pays.

Étaient également présents, ses trois adjoints, ainsi que le Moufti de la République, Cheikh Ahmad Annour Alhalou. Cette visite de courtoisie et d’orientation a conduit la délégation successivement au Centre Machyakh Tarika Altijanya d’Alcharikha, au Markaz Ansara Suna Al-Mahamadya et au Centre Tabligh.

L’objectif de cette démarche : transmettre un message clair des plus hautes autorités du pays, en particulier du président de la République, sur la nécessité de préserver la paix religieuse et de mettre fin aux discours de haine. L’année dernière, des propos virulents tenus par certains prédicateurs et imams issus de différentes obédiences avaient suscité de vives tensions.

Conscient des dérives observées dans certains pays voisins, où des discours similaires ont engendré des conflits inter-religieux, le CNAIT entend agir en amont pour éviter au Tchad de sombrer dans le chaos. « Les orientations des hautes autorités sont claires, notamment celles du président de la République, qui a donné des instructions fermes : il ne veut plus entendre parler de problèmes religieux au Tchad », a rappelé Abdaldayim Abdallah Ousmane.

« À ce titre, il est de notre responsabilité d’orienter l’ensemble des imams, des prédicateurs, ainsi que les trois chefs de courants religieux, afin qu’ils sensibilisent leurs compagnons et disciples : dès aujourd’hui, aucun problème lié à la religion ne sera toléré. »

Le président du CNAIT a également insisté sur la fermeté de l’institution à l’égard de quiconque tenterait de troubler l’ordre public par des discours de division. Il a appelé les leaders religieux à jouer pleinement leur rôle de pacificateurs, et à transmettre ce message de tolérance et de vivre-ensemble à leurs communautés respectives. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de dialogue inter-islamique et de consolidation de la paix sociale au Tchad.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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