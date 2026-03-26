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AFRIQUE

Cameroun : ouverture à Yaoundé de la 14ème Conférence ministérielle de l’OMC


Alwihda Info | Par - 26 Mars 2026



Cameroun : ouverture à Yaoundé de la 14ème Conférence ministérielle de l’OMC
Le Palais des Congrès de Yaoundé abrite du 26 au 29 mars 2026, la 14ème Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). A cette occasion, un parterre de personnalités, venues des quatre coins du monde, ont assisté à la cérémonie de lancement officiel de cette grande rencontre.

Autour du représentant du président de la République du Cameroun Paul Biya, le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngute, se trouvaient entre autres, Mme le directeur général de l’OMC, le Dr Ngozi Okonjo Iweala, de nationalité nigériane, la représentante du président de la Commission de l’Union Africaine, le ministre du Commerce du Cameroun, Luc Magloire Mbarga, président de la Conférence.

Il y avait également la présence des chefs de missions diplomatiques, des responsables des organisations internationales, des vice-présidents de la République de Guinée équatoriale et de la Gambie, etc. Les travaux vont connaitre la participation de 4000 délégués issus des 166 pays membres de l’OMC.

Au cours de ces importantes assises, les ministres vont négocier les règles régissant le commerce mondial.

Et au moment où se déroulent ces assises, dans un contexte de fragmentation géoéconomique, de nombreux experts émettent le vœu que les travaux de la CM14 débouchent sur le renforcement du multilatéralisme commercial, à travers : la validation d’une feuille de route équilibrée afin de permettre une reforme concrète et efficace de l’OMC, la redynamisation du plan de travail sur le commerce électronique, en mettant particulièrement l’accent sur la dimension développement, et le consensus en faveur d’une feuille de route pour l’adoption de la deuxième phase de l’Accord sur les subventions à la pêche.

Cette conférence qui a lieu pour la première fois en Afrique centrale, est un événement de grande portée pour le continent, et une opportunité stratégique pour le Cameroun et ses entreprises.

Le Premier ministre du Cameroun, Joseph Dion Ngute.
Le Premier ministre du Cameroun, Joseph Dion Ngute.

Mme le directeur général de l’OMC, le Dr Ngozi Okonjo Iweala.
Mme le directeur général de l’OMC, le Dr Ngozi Okonjo Iweala.

Le ministre du Commerce du Cameroun, Luc Magloire Mbarga, président de la Conférence.
Le ministre du Commerce du Cameroun, Luc Magloire Mbarga, président de la Conférence.
Abraham Ndjana Modo
Correspondant Alwihda Info pour le Cameroun Tél: 00 237 677 52 40 66 ; Email: ndjanaa@yahoo.fr En savoir plus sur cet auteur


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