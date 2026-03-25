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Tchad : Black Mind Musik célèbre l’émergence d’une nouvelle génération d’artistes


Alwihda Info | Par Ndafogo Salmanou Ludovic - 25 Mars 2026


La structure Black Mind Musik a marqué, ce 25 mars 2026 à l’ACAMOD de N'Djamena, la clôture d’un programme de formation artistique dédié aux jeunes talents tchadiens. La cérémonie, riche en émotions, a réuni partenaires, diplomates et acteurs culturels autour d’un objectif commun : valoriser et structurer l’industrie musicale nationale.


Tchad : Black Mind Musik célèbre l’émergence d’une nouvelle génération d’artistes
D’entrée de jeu, le ton a été donné : « Nous ne sommes pas simplement réunis pour clôturer un projet », mais bien pour constater « une transformation humaine, artistique et professionnelle ». Pour les initiateurs, cette initiative répond à une réalité persistante au Tchad : un important vivier de talents, souvent limité par le manque d’accès à la formation, aux outils et à une meilleure compréhension des mécanismes de l’industrie musicale.

Durant six mois, 11 jeunes artistes, dont 5 femmes, ont été accompagnés. « Onze histoires, onze parcours, onze réalités différentes », mais une ambition commune : s’imposer dans un univers musical exigeant. À l’issue du programme, 10 participants ont pu aller jusqu’au bout, témoignant d’un engagement soutenu et d’une discipline rigoureuse.

Au-delà des chiffres, les organisateurs mettent en avant l’impact réel de la formation : « Les chiffres ne racontent pas tout. Ce qui compte vraiment, c’est ce qui a changé en eux ». Les bénéficiaires, arrivés avec des idées parfois floues, repartent avec une vision claire, des projets structurés et une identité artistique affirmée.

Les résultats sont concrets : apprentissage du positionnement sur un marché concurrentiel, maîtrise des outils de visibilité numérique, compréhension des contrats et de la valeur des œuvres. Les artistes ont également travaillé leur voix, leur écriture et leur image, tout en participant à des sessions de studio professionnelles ayant abouti à la production de titres désormais disponibles sur plus de 150 plateformes à travers le monde.

Mais la formation ne s’est pas limitée à l’aspect artistique. Elle a aussi intégré une dimension essentielle : la musique comme activité économique. « Un artiste n’est pas seulement un créateur : c’est un porteur de projet, un entrepreneur, un acteur de l’économie culturelle », ont souligné les organisateurs.

Le projet a bénéficié du soutien de partenaires internationaux, notamment la coopération suisse au Tchad et le Bureau diplomatique du Royaume des Pays-Bas. Leur appui a permis, selon les organisateurs, de « révéler du potentiel, créer des trajectoires et ouvrir des perspectives ».

À l’endroit des jeunes talents, le message est clair : « Ce n’est pas une fin, mais un point de départ ». Le véritable défi commence désormais : s’inscrire dans la durée et proposer des œuvres à fort potentiel économique.

À travers cette initiative, Black Mind Musik affiche une ambition forte : construire progressivement un écosystème musical tchadien plus structuré, plus visible et plus compétitif. Les artistes présentés lors de cette cérémonie en sont, selon les organisateurs, « la preuve vivante ».


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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