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Tchad : Tiné sous le choc, un réquisitoire accablant après une frappe de drone meurtrière


Alwihda Info | Par - 20 Mars 2026



Tchad : Tiné sous le choc, un réquisitoire accablant après une frappe de drone meurtrière
À peine arrivé à Tiné, ce jeudi le 19 mars 2026 dans la province du Wadi-Fira, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de N’Djamena, Moussa Abdelkerim Saleh, s’est immédiatement transporté sur les lieux du drame, survenu dans le quartier Mabrouka, théâtre d’une frappe de drone aux conséquences tragiques.

Entouré du préfet du département de Tiné, Hamid Hassan, des officiers de police judiciaire, les techniciens de l'armée de l'air, ainsi que les autorités locales, il a procédé aux constatations d’usage, en vue d'évaluer l'ampleur des dégâts, de récupérer les débris issus des engins utilisés et de recueillir les premiers éléments de preuve.

Le bilan provisoire dressé fait état de vingt personnes qui ont perdu la vie, et dix autres, grièvement blessées, ont été évacuées vers l’hôpital d’Abéché pour y recevoir des soins appropriés. Dans sa déclaration, le procureur de la République a qualifié cet acte de grave atteinte à la souveraineté nationale, et à l’intégrité territoriale du Tchad, tout en précisant qu’un drone en provenance du Soudan serait à l’origine de cette attaque sur le sol tchadien.

Une enquête judiciaire a été ouverte sans délai afin d'établir avec précision les circonstances de cette attaque. À l’issue des constats judiciaires, la délégation gouvernementale conduite par le ministre des Armées, le général de corps d’Armée Issaka Malloua Djamouss, s’est rendue auprès des familles endeuillées. Les autorités ont exprimé, au nom du gouvernement, leur profonde compassion et leur solidarité face à cette tragédie.

Prenant la parole, le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, le général de corps d’Armée Ali Ahmat Aghabache a quant à lui, transmis le message de condoléances du chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno pour ses dures épreuves.

Le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration Ali Ahmat Aghabache a rappelé qu’il s’agit de la quatrième attaque de ce type enregistrée dans le pays, avant d’affirmer la détermination du gouvernement tchadien à assumer pleinement ses responsabilités afin de prévenir toute récidive.

Abraham Ndjana Modo
Correspondant Alwihda Info pour le Cameroun Tél: 00 237 677 52 40 66 ; Email: ndjanaa@yahoo.fr En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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