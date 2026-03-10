Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : le ministère des Finances renforce la modernisation de l’administration en accord avec l’ANATS


Alwihda Info | Par Ndafogo Salmanou Ludovic - 10 Mars 2026



Tchad : le ministère des Finances renforce la modernisation de l’administration en accord avec l’ANATS
Le ministère des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale a signé, ce mardi 10 mars 2026, un protocole d’accord avec l’Agence nationale des titres sécurisés (ANATS) afin de renforcer l’interopérabilité des systèmes publics et d’améliorer la gestion administrative et financière de l’État.

Cet accord vise notamment à consolider les mécanismes d’identification et d’authentification dans les processus administratifs, budgétaires et financiers. La cérémonie a été marquée par l’allocution du directeur général adjoint du Budget et de l’Informatisation, Saleh Zene Abakar. Il a salué la portée stratégique de cette initiative.

Dans son intervention, il a exprimé son honneur et sa satisfaction de prendre la parole, à l’occasion de cette signature qu’il considère comme une étape importante dans la modernisation de l’administration publique tchadienne. Selon lui, cette signature ne constitue pas un acte ordinaire, mais traduit une orientation claire de l’État, et une volonté politique affirmée, portées par les plus hautes autorités du pays.

Il a indiqué que cet accord reflète une exigence de modernisation et de transformation de l’appareil administratif afin de mieux répondre aux attentes des citoyens. Pour Saleh Zene Abakar, ce protocole marque un choix résolu en faveur de la rigueur, de la modernité et de la souveraineté administrative et numérique. Il s’inscrit dans la volonté de bâtir un État mieux organisé, mieux protégé et capable de garantir une gestion plus transparente et plus efficace des ressources publiques.

Il a également souligné que l’interconnexion entre les systèmes du ministère des Finances et ceux de l’ANATS permettra de renforcer les mécanismes d’identification, de vérification et d’authentification dans les procédures administratives et financières. Une telle évolution devrait contribuer à améliorer la traçabilité des opérations et à consolider la transparence dans la gestion des finances publiques.

Le directeur général adjoint du Budget et de l’Informatisation a par ailleurs exprimé le souhait que ce protocole d’accord ne soit pas seulement un instrument de coopération institutionnelle, mais aussi le point de départ d’une dynamique plus large de transformation de l’administration publique. Cette dynamique devra notamment favoriser la mutualisation des capacités de l’État et renforcer la confiance des citoyens dans les institutions.

Il a enfin appelé l’ensemble des acteurs concernés à poursuivre avec détermination les efforts engagés pour moderniser l’État et consolider les bases d’une administration plus performante et plus adaptée aux défis actuels. Prenant également la parole lors de la cérémonie, le directeur général de l’ANATS, Youssouf Gorou Tchaby, a expliqué que cet accord repose notamment sur deux systèmes structurants : le Registre national biométrique des populations et le Système intégré et interopérable de gestion des finances publiques.

Selon lui, le Registre national biométrique des populations joue un rôle déterminant dans la gestion administrative du pays en garantissant l’unicité de chaque individu enregistré. Ce dispositif contribue ainsi à renforcer la transparence administrative et à lutter contre les cas d’usurpation d’identité. Le responsable de l’ANATS a également invité les institutions publiques et privées à s’engager dans des partenariats avec l’agence, qui se dit disposée à partager son expertise en matière d’authentification d’identité et de production de titres sécurisés.

Enfin, il a rappelé que cette initiative s’inscrit dans la vision du président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, qui place le capital humain au cœur du développement du pays. L’objectif affiché est d’inscrire l’ensemble des citoyens tchadiens, y compris ceux de la diaspora, dans le Registre national biométrique des populations afin de renforcer l’efficacité de l’administration et l’inclusion de tous dans les politiques publiques.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 08/03/2026

Tchad : au Borkou, les femmes réaffirment leur engagement pour le développement

Tchad : au Borkou, les femmes réaffirment leur engagement pour le développement

Tchad : à Abéché, un appel à renforcer l’autonomisation et la participation des femmes Tchad : à Abéché, un appel à renforcer l’autonomisation et la participation des femmes 08/03/2026

Populaires

Tchad : Acquisition de compteurs monophasés et triphasés intelligents à prépaiement et concentrateurs (AAO pour le PASET 2)

09/03/2026

Tchad : le DG de la Police nationale salue l’engagement des femmes policières et le dispositif routier du Ramadan

09/03/2026

Politique étrangère : la Chine plaide pour un monde multipolaire et un ordre international plus équitable

09/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 06/03/2026 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant.

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes 05/03/2026 - Mahamat Charfadine

ANALYSE - 03/03/2026 - Me Fayçal Megherbi

La Cour administrative d’appel de Versailles annule les refus implicites de la préfecture du Val d’Oise

La Cour administrative d’appel de Versailles annule les refus implicites de la préfecture du Val d’Oise

Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour 26/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter