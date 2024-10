Tchad : le Collectif des techniciens de laboratoire et de pharmacie revendique l’intégration de ses membres

À travers un point de presse tenu le 20 septembre 2024, à l'école Belle vue, le Collectif de techniciens supérieurs de laboratoire et de pharmacie a revendiqué l'intégration de ses membres à la fonction publique.



Le Collectif lance un appel au président de la République, pour qu'il s'implique personnellement, afin de trouver une solution rapide et durable à cette crise, parce que la santé de la population tchadienne dépend des professionnels de la santé. Le chef du gouvernement a fait plusieurs promesses à la jeunesse, principalement aux diplômés sans emplois, qui sont restés sans suite favorable.



A travers cette sortie, le Collectif invite le gouvernement à considérer ses promesses faites à l'endroit des jeunes diplômés afin de reconquérir leur confiance. Les membres du Collectif interpellent également le ministre en charge de la Fonction publique d'instruire son équipe de mettre du sérieux dans le processus de recrutement, en se basant sur l'ancienneté et surtout, se focaliser sur les diplômes des écoles et instituts professionnels.



Car, ils devront être directement absorbés au lieu de rester au chômage des années durant, pendant que leurs besoins se font ressentir dans les hôpitaux et les districts. Les techniciens supérieurs de laboratoire et de pharmacie rappellent une fois de plus au gouvernement leur détermination à lutter pacifiquement pour obtenir gain de cause.



Selon eux, l'intégration est un droit réservé aux Tchadiens de tous les horizons, sans discrimination.