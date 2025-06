TCHAD Tchad : Formation de 41 techniciens biomédicaux pour renforcer le système de santé

Alwihda Info | Par Hassan Abderamane - 9 Juin 2025



Dans le cadre du Projet de Renforcement des Services de Soins de Santé au Tchad (RSST), le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), en collaboration avec le Ministère de la Santé Publique et de la Prévention et la Banque Islamique de Développement, a lancé ce lundi 9 juin 2025 un atelier de formation locale. Cet atelier, qui se déroule à Farcha, dans le 1er arrondissement de la capitale, concerne 41 techniciens biomédicaux.





Le Projet RSST vise à renforcer durablement les capacités du système de santé tchadien, et cette formation s'inscrit dans l'objectif plus large de former 80 techniciens biomédicaux à l'échelle nationale et internationale.





Une formation ciblée pour des compétences essentielles



La formation, d'une durée de 65 jours (du 9 juin au 22 août 2025), est destinée aux techniciens du Ministère de la Santé Publique et de la Prévention. Elle est répartie en plusieurs domaines spécifiques :

17 techniciens : techniques frigorifiques, ventilation, centrales de production d'oxygène et fluides médicaux.

: techniques frigorifiques, ventilation, centrales de production d'oxygène et fluides médicaux. 4 techniciens : équipements de chirurgie et stérilisation.

: équipements de chirurgie et stérilisation. 4 techniciens : équipements d'ophtalmologie et d'odontologie.

: équipements d'ophtalmologie et d'odontologie. 4 techniciens : équipements d'imagerie médicale.

: équipements d'imagerie médicale. 8 techniciens : équipements de laboratoire.

: équipements de laboratoire. 4 techniciens : équipements de dialyse et de traitement d'eau.



Aristide Yapombé, responsable du cabinet Teslim Consulting, a souligné l'importance de cette session. Elle vise à :

Former les participants à l'utilisation adéquate et à la maintenance préventive des équipements biomédicaux pour prévenir les dysfonctionnements et allonger leur durée de vie.

à l'utilisation adéquate et à la maintenance préventive des équipements biomédicaux pour prévenir les dysfonctionnements et allonger leur durée de vie. Sensibiliser les techniciens aux normes de sécurité et aux procédures de gestion des équipements.

aux normes de sécurité et aux procédures de gestion des équipements. Développer les compétences techniques nécessaires au diagnostic et à la réparation des pannes de niveau 1.

L'objectif global est de créer une génération de techniciens biomédicaux compétents, autonomes et engagés dans l'amélioration continue des services de santé au Tchad.







Un engagement renforcé pour un système de santé résilient





Madame Rose Noella Baguma, Représentante Résidente Adjointe du PNUD au Tchad, a salué cette initiative, la qualifiant d'étape stratégique du projet RSST, financé à hauteur de 18 millions d’euros par la Banque Islamique de Développement. Elle a affirmé que cette formation incarne l’engagement du gouvernement tchadien à moderniser les infrastructures sanitaires, garantir la disponibilité des équipements et améliorer l’accès aux soins de qualité.





Cette formation fait suite à une première phase internationale qui a bénéficié à 39 ingénieurs biomédicaux tchadiens à Dakar et Diourbel (Sénégal). Pour Madame Baguma, en formant des professionnels compétents et en dotant les structures sanitaires d’équipements performants, le gouvernement contribue à bâtir un système de santé plus résilient, capable de sauver des vies et de protéger les communautés. Elle a également salué la synergie entre le Ministère de la Santé Publique, la Banque Islamique de Développement et TESLIM.





Le Directeur Général, Oumar Abdoulaye Onigué, représentant le Secrétaire Général du ministère de la santé publique, a officiellement lancé les travaux. Il a rappelé que cette démarche, financée par la Banque Islamique de Développement, vise à moderniser le système de santé, soulignant que la durabilité des équipements de dernière génération est conditionnée par une maintenance appropriée. Il a réaffirmé la pleine adhésion du ministère à ce projet, en droite ligne avec la politique quinquennale du Président Mahamat Idriss Déby Itno.





Cette formation est un levier majeur pour réduire les temps d’arrêt des équipements médicaux, optimiser les ressources et améliorer la qualité des soins au Tchad, garantissant ainsi que chaque hôpital et centre de santé disposera de personnels qualifiés pour la maintenance et la gestion des équipements biomédicaux.







