Le Président somalien entame une visite de travail de 48 heures à Djibouti

Les entretiens qu’il aura demain, dimanche, au Palais de la République avec son homologue djiboutien, Ismail Omar Guelleh, constituera la principale étape de sa visite dans notre pays.



Le déplacement actuel de M Hassan Sheikh Mahamoud à Djibouti s’inscrit dans la lignée de retrouvailles régulières entre les principaux dirigeants des deux pays et, dévolues au renforcement constant des relations entre les deux nations aux liens séculaires, forgés par l’Histoire et la proximité linguistique, culturelle et géographique.



Une délégation de haut niveau comprenant notamment le Directeur de Cabinet de la Présidence somalienne, M Abdoulakim Mohamed Youssouf et le Chef de la Sécurité nationale de ce pays frère, M Mahad Mohamed Salad, accompagne notamment le Président Hassan Sheikh Mahamoud dans le cadre de cette visite à Djibouti.



A noter qu’à sa descente d’avion à l’Aéroport international d’Ambouli, le Président somalien a été accueilli par le Ministre djiboutien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M Abdoulkader Houssein Omar.