RCA : Le Président Faustin Archange Touadéra investi candidat du MCU pour la présidentielle de décembre 2025

Le Président Touadéra, désigné comme "Grand Frère Uni", était l'invité d'honneur de cette cérémonie solennelle, présidée par le Secrétaire Exécutif National du MCU, l’Honorable Simplice Mathieu Sarandji.





Déroulement du Congrès et Participations

Plus de 500 délégués ont participé à ce congrès de deux jours, venant des 7 régions du pays ainsi que de la diaspora (Europe, Afrique et Amériques). La présence de diverses personnalités nationales et diplomatiques, de Sultans, de militants du MCU et de milliers de sympathisants a été remarquée.





Deux enjeux majeurs étaient au cœur de ces assises : la révision et la validation des textes fondamentaux du MCU et l’investiture du candidat du MCU à la Présidentielle de 2025.





L’ouverture de l'événement a été marquée par une prière, l’exécution des hymnes national et du MCU, ainsi que des prestations artistiques. Le discours de la première journée a été prononcé par l’Honorable Simplice Mathieu Sarandji.





Dans son message, le Secrétaire Exécutif a remercié les représentants des partis amis venus de pays tels que la Russie (Parti Russie Unie), le Rwanda (Parti Front Patriotique Rwandais), la Chine (Parti Communiste Chinois), le Cameroun (Front du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais) et la Guinée Équatoriale (Parti Démocratique de la Guinée Equatoriale). Il a salué les avancées significatives du MCU, attribuant ce succès à la mobilisation et au militantisme de ses 2 millions d’adhérents depuis sa création le 8 novembre 2018.





La deuxième partie de la journée a été consacrée à la présentation de la stratégie de consolidation du MCU, au bilan 2016-2025 et à la synergie entre le MCU et les associations de soutien au Professeur Faustin Archange Touadéra.



Discours d'Investiture du Président Touadéra

Dans son discours, le Président Faustin Archange Touadéra a d'abord rendu grâce à Dieu et a exprimé son humilité face à la notoriété de cette instance suprême du parti. Il a salué la ferveur militante et la résilience du MCU dans la défense des droits et libertés fondamentales et la sauvegarde de la Constitution.





Il a remercié la "grande Alliance Bé Oko", l'Union des Forces Démocratiques de l’Opposition, et toutes les formations et associations politiques ayant adhéré à la vision d'une société centrafricaine inclusive. Il a félicité le Secrétaire Exécutif National, Simplice Mathieu Sarandji, pour son "leadership exemplaire", ainsi que le Bureau Exécutif, le Bureau Politique et les différentes commissions.





Le Président a particulièrement salué les militants, cadres du parti, responsables des structures de base, représentants des jeunes et des femmes, ainsi que la diaspora centrafricaine et les Chefs traditionnels et Sultans.





Abordant le bilan de ses mandats, le Président Touadéra a affirmé que, malgré un contexte de chaos et d'extrême fragilité en 2016, son gouvernement a réussi à restaurer les valeurs de l'État et à inspirer l'espérance. Il a cité la participation intrépide du peuple centrafricain au scrutin présidentiel de 2020 face aux intimidations et tentatives d'atteinte à la sécurité. Il a insisté sur la reconquête du territoire et de la souveraineté, et la montée en puissance des Forces de Défense et de Sécurité, menant à la levée des embargos sur les armes et les diamants.





Il a souligné les transformations positives du pays : rétablissement de la paix et de la sécurité, renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité (avec des recrutements massifs dans l'Armée, la Gendarmerie Nationale et la Police Nationale), paiement des arriérés de salaires, pensions et bourses, intégration de milliers de jeunes diplômés dans la Fonction publique, augmentation des capacités de production et de distribution d'électricité et d'eau potable, et renforcement des formations sanitaires.





Face aux appels "multiples" et "pressants" de la population et aux vœux du MCU, le Président Touadéra a répondu "OUI" à l'investiture de sa candidature pour briguer le premier septennat de la 7ème République. Il a exprimé sa gratitude pour la confiance renouvelée et sa détermination à poursuivre l'œuvre de reconstruction nationale.





Il a appelé à l'unité et à la collaboration, y compris avec l'opposition, qu'il considère comme des "compatriotes ayant des sensibilités différentes". Il a réitéré sa politique de la "main tendue" et a souligné l'importance de la cohésion pour la victoire et la stabilité du pays.





Le Président Touadéra a affirmé que le MCU a "tous les atouts pour gagner l’élection présidentielle dès le premier tour et obtenir une majorité confortable à l’Assemblée Nationale." Il a annoncé la mise en place d'une "Direction Nationale de Campagne inclusive et efficace" pour promouvoir son projet de société.





Le discours s'est conclu par un appel à l'unité des cœurs et des forces pour bâtir un pays prospère et pacifique, et par un souhait de victoire dès le premier tour du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025.