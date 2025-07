Cameroun - Politique : 13 candidats retenus pour la présidentielle 2025, la candidature de Maurice Kamto rejetée

Rejet de la Candidature de Maurice Kamto : Questions et Débats

La Résolution N°20/25 du Conseil Électoral d’ELECAM a particulièrement surpris suite au rejet du dossier de candidature de Maurice Kamto, présenté sous la bannière du MANIDEM. Cette décision suscite de nombreuses interrogations et réactions au sein de l'opinion publique et de la classe politique.