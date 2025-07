France : L'Ambassade du Tchad réagit à l'agression de trois ressortissants Tchadiens à Lyon

Informé de la situation, l'Ambassadeur du Tchad en France, S.E.M. Ahmad Makaila, a immédiatement dépêché sur place le Conseiller culturel de l'Ambassade, Dr Adoum Sougui. Sa mission était de s'enquérir de l'état de santé des compatriotes agressés et de prendre connaissance de la procédure en cours pour l'identification et la poursuite des agresseurs, conformément à la réglementation en vigueur.





L'Ambassade exprime sa solidarité avec Ismaël Ahmed Ismaël, admis en soins intensifs, et assure qu'en liaison avec le consulat honoraire à Lyon, elle apportera toute l'assistance consulaire requise. Elle veillera également à ce que toutes les mesures appropriées soient prises pour identifier et appréhender les auteurs de cet acte afin qu'ils répondent de leurs actes.





L'Ambassade du Tchad en France a lancé un appel à la communauté tchadienne de Lyon, l'exhortant à faire preuve de calme, de responsabilité et à partager toute information susceptible de contribuer à l'aboutissement de l'enquête. Par ailleurs, l'Ambassade a affirmé sa collaboration étroite avec les autorités françaises à tous les niveaux pour garantir un environnement sécurisé pour tous ses ressortissants.