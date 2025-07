Culture : Wawy-B Trône : La nouvelle reine du rap tchadien affirme son règne

Lors de son passage remarqué dans les locaux d’Alwihda Info, l'artiste a exprimé sa détermination à régner durablement sur la sphère hip-hop du pays. Avec un flow affirmé, une écriture percutante et une présence scénique captivante, Wawy-B incarne la nouvelle génération qui redéfinit les codes du rap féminin au Tchad.





Elle a également annoncé de nombreux projets à venir, promettant des titres encore plus engagés et personnels. Pour elle, le rap est un trône qu’on ne cède pas, mais qu’on mérite par le travail et la passion.





À travers ses textes, elle élève la voix des jeunes et défend des causes qui lui tiennent à cœur. Wawy-B Trône n’est pas juste une rappeuse, elle est une voix qui règne. Une artiste à suivre de très près.