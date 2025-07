N'Djaména : La Mairie appelle à une mobilisation générale pour le nettoyage de la ville ce samedi

"N’djamenoises, N’djamenois, demain, faisons bloc pour notre ville ! Sortons massivement pour mener des actions de salubrité, dans nos quartiers, nos rues, nos marchés," a écrit la Mairie.





L'objectif de cette initiative est de donner un nouveau visage à la capitale tchadienne : "une ville propre, saine et accueillante." La Mairie insiste sur la responsabilité collective en déclarant : "Notre santé, notre environnement, notre responsabilité."





Cette opération vise à améliorer l'hygiène et l'environnement de la ville, un enjeu crucial pour la santé publique et le bien-être des habitants.