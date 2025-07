Tchad : Youth Volunteers annonce un Forum sur la Santé Planétaire et le Climat

Durant son discours, Souleymane Mahamat Saleh, président du comité d'organisation, a souligné le lancement officiel de cet événement d'envergure, centré sur l'interconnexion entre la santé publique et les enjeux environnementaux et climatiques. Il a insisté sur l'urgence d'agir face aux crises sanitaires et environnementales, particulièrement présentes en Afrique et dans la région du Sahel.





Il a également rappelé le parrainage officiel de ce forum par le Ministre de la Santé Publique et de la Prévention, ainsi que le Ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement Durable. Souleymane Mahamat Saleh a exprimé sa profonde gratitude envers les initiatives de la Cour Internationale de Justice (CIJ), qui lie désormais le changement climatique et les droits humains – une avancée majeure que le forum souhaite amplifier.





Le forum, qui s'étalera sur trois jours, prévoit plusieurs activités de terrain, notamment : des ateliers communautaires, des webinaires, des campagnes de reboisement, de sensibilisation sanitaire et de dépistage. Il s'annonce comme un forum axé sur l'action, où la parole se veut collective, engagée et résolument tournée vers l'avenir.