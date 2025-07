Tchad : visite protocolaire du nouveau sous-préfet de Dabra chez le préfet du Guéra

Ce vendredi 25 juillet 2025, fraîchement installé dans ses nouvelles fonctions, le sous-préfet de Dabra, Chadallah Adoum, a effectué une visite de courtoisie chez le préfet du département du Guéra, Abakar Ali Douhane, dans le strict respect de la hiérarchie administrative.



Au cours de cette rencontre, le nouveau sous-préfet a présenté son programme de travail au préfet, mettant l'accent sur les axes prioritaires de développement de sa circonscription. Son agenda s'articule notamment autour du développement socio-économique, de l'amélioration du système sanitaire et du renforcement des questions sécuritaires dans la sous-préfecture de Dabra.



Abakar Ali Douhane a prodigué des conseils précieux au nouveau sous-préfet concernant la bonne marche de l'administration locale. Le préfet a particulièrement insisté sur l'importance du respect mutuel et de l'inclusion de tous les citoyens dans la gestion des affaires publiques.



Il a rappelé que la population place ses espoirs dans l'action de l'administration et attend des résultats concrets de la part de la hiérarchie. Les notables de la localité ont exprimé leur gratitude envers le gouvernement pour l'érection de leur canton en sous-préfecture.



Ils se sont déclarés satisfaits de cette décision prise par le président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, qu'ils perçoivent comme une marque de considération et un gage de développement pour leur localité. Cette visite protocolaire marque le début officiel des activités du nouveau sous-préfet, qui s'engage désormais à œuvrer pour le développement et le bien-être des populations de Dabra.