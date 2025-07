Tchad - Sécurité : le Président nomme de nouveaux responsables clés dans les services de l’État

Ces nouvelles nominations touchent notamment l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANATS), la Direction Générale des Renseignements et d’Investigations (DGRI), la Gendarmerie nationale, la Garde nationale et nomade du Tchad (GNNT) ainsi que la Police nationale.



À l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANATS)

Décret N°1524/PR/PM/MSPI/2025



Directeur général : M. Youssouf Gourou Tchaby, en remplacement de M. Mahamat Oumar Kessou.

Directeur général adjoint : M. Abdelaziz Djassir, remplaçant M. Youssouf Gourou Tchaby, promu.



À la Direction Générale des Renseignements et d’Investigations (DGRI)

Décret N°1523/PR/PM/MSPI/2025



Directeur général : Général de brigade Ibrahim Irig Adam Haroune, succédant au Général de division Abdou Idriss Sorgouno.

Directeur général adjoint : Contrôleur général de police 1er grade Souleymane Abdoulaye Tahir, en remplacement du Général de brigade Daoud Hassan Guem.



À la Garde nationale et nomade du Tchad (GNNT)

Décret N°1521/PR/PM/MSPI/2025



Commandant 2ᵉ adjoint : Général de division Bourma Hemchi Tchougoubou, remplace le Général Bichara Issaka Chiguer.



À la Gendarmerie nationale

Décret N°1522/PR/PM/MSPI/2025



Directeur général : Général de division Djido Mahamat Haggar (ID : 93871536), succède au Général d’armée Saleh Touma Houno (ID : 92720044).



À la Direction générale de la Police nationale

Décret N°1520/PR/PM/MSPI/2025



Directeur général 1er adjoint : Contrôleur général de police 1er grade Paul Manga, succède à Mahamat Abdelkadre Oumar.

Directeur général 2e adjoint : Contrôleur général de police 1er grade Mourhal Saïr, remplace Moussa Hemchi Tchougoubou.



Direction de la Sécurité Publique

Directeur : Commissaire divisionnaire de police Tahir Kissine Sougour, en remplacement de Mourhal Saïr.

Directeur adjoint : Commissaire divisionnaire de police Ahmat Hassaballah, succède à Tahir Kissine Sougour.