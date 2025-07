Tchad : Le Ministre de l'Aménagement du Territoire reçoit la société GELPAZ IMMO S.A.

Cette rencontre a permis d'échanger sur la politique nationale en matière d'aménagement urbain, et plus particulièrement sur l'accompagnement des initiatives privées de promotion immobilière et de construction de logements sociaux.





Inscrite dans une dynamique de partenariat, cette audience vise à renforcer la coopération entre les secteurs public et privé afin de soutenir le développement du secteur immobilier au Tchad.





En signe de reconnaissance et de respect, la délégation de GELPAZ IMMO S.A a offert au Ministre un chapeau traditionnel et une épée symbolique.





Pour rappel, GELPAZ IMMO S.A est une société spécialisée dans la promotion et la vente immobilière. Elle a été créée en 2009, faisant suite à GELPAZ SARL, fondée en 1987 au Burkina Faso.