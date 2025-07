Tchad : deux heures d'entretien entre Mahamat Idriss Deby et le président de la Guinée-Bissau au Palais Toumaï

Le Président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo a effectué ce jeudi, 24 juillet 2025, une visite de travail de quelques heures à N’Djaména. A son arrivée à l’aéroport International Hassan Djamouss, il a été accueilli au bas de la passerelle, par le Premier Ministre, Amb. Allah Maye Halina. L’hôte de marque est reçu au Palais Toumaï, par le Président de la République, Chef de l’Etat, Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO.



Lorsque l’avion présidentiel bissau-guinéen s’immobilise à l’aéroport International Hassan Djamouss, la pendule horaire affiche douze heures à N’Djaména. Au pied de l’avion pour l’accueil du Président Bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embalo, le Premier Ministre, Amb. Allah Maye Halina. Il avait à ses côtés quelques membres du gouvernement ainsi que des Conseillers à la Présidence de la République et à la Primature.



Le Président Umaro Sissoco Embalo est conduit ensuite au Palais Toumaï, où l’attendait le Chef de l’Etat, Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO. La coopération bilatérale avec en toile de fond, l’exécution des accords et mémorandums signés le 26 mai dernier lors de la visite d’Etat qu’a effectué le Chef de l’Etat, Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO en terre bissau-guinéenne n’ont pas été perdus de vue.Les deux Chefs d’Etat ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération bilatérale et entendent maintenir une concertation permanente sur toutes les questions d’intérêt commun. Le Tchad et la Guinée-Bissau demeurent déterminés à œuvrer pour l’avènement d’un monde plus juste et plus équitable.



L’entretien entre les deux hommes d’Etat terminé, le Chef de l’Etat Umaro Sissoco Embalo est raccompagné, comme à son arrivée, par le Chef du Gouvernement Amb. Allah Maye Halina.