Guinée : Un diplomate Libérien convoqué suite à des violences policières contre une Guinéenne

Cette convocation fait suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant une femme guinéenne en train d'être violemment agressée par la police libérienne.





Le chef de la diplomatie guinéenne a fermement déploré ces exactions et a exigé des autorités libériennes qu'elles fassent toute la lumière sur cette situation afin que les coupables soient sanctionnés à la hauteur de leur forfaiture.





En réponse, le Chargé d’Affaires, M. Samuel Semah, a remercié le Ministre pour sa collaboration et a souligné qu'il s'agissait d'un acte isolé que le gouvernement libérien déplore également. Il a assuré aux autorités guinéennes que des dispositions seraient prises par le Libéria pour régler rapidement "cet incident malheureux". Il a également salué la démarche fraternelle du chef de la diplomatie guinéenne et a promis de rendre compte à sa hiérarchie.