Le Président Sénégalais en Visite au Togo : Renforcement de la Coopération Bilatérale et Régionale

Les deux dirigeants se sont félicités de l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre le Sénégal et le Togo. Ils ont réaffirmé leur volonté de renforcer davantage ce partenariat dans l'intérêt de leurs populations respectives, avec une attention particulière portée à l'intensification des échanges économiques et culturels.





Ils ont également salué le climat de paix, de stabilité et de concorde nationale régnant dans les deux pays, s'engageant à continuer d'œuvrer activement pour préserver ces acquis, jugés essentiels à la poursuite des processus de développement en cours.





Défis Continentaux et Coopération Régionale



Concernant la situation en Afrique de l'Ouest et sur l'ensemble du continent, les Présidents Gnassingbé et Faye ont exprimé le souhait de voir les crises actuelles rapidement résolues. Ils ont insisté sur la nécessité de trouver des solutions africaines et concertées pour garantir une paix durable, indispensable à un développement harmonieux de l'Afrique.

À cet égard, le Président sénégalais a chaleureusement félicité le Président du Conseil de la République togolaise pour sa désignation en tant que Médiateur de l'Union africaine (UA) dans la crise de la région des Grands Lacs, formant le vœu que cette mission contribue à une résolution rapide et pacifique du conflit.

Les deux chefs d'État ont également salué les avancées de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et du Marché unique du transport aérien en Afrique (MUTAA), appelant les pays non encore engagés à rejoindre ces initiatives prometteuses pour l'intégration continentale.





Enjeux Internationaux et Sécuritaires

Sur le plan international, les Présidents ont appelé à des solutions politiques et diplomatiques urgentes pour mettre fin aux conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, dont les répercussions négatives se font sentir mondialement.





Dans le domaine sécuritaire, ils ont exhorté tous les pays à renforcer leur coopération dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale organisée et les trafics illicites, soulignant l'importance d'une action collective face à ces menaces qui freinent le développement économique du continent.





Face aux enjeux climatiques, les deux hauts responsables ont plaidé pour une intensification de la coopération bilatérale et multilatérale en matière de protection de l'environnement et de lutte contre les effets du changement climatique.





Remerciements et Invitation

Au terme de cette visite, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a exprimé ses sincères remerciements et sa profonde gratitude à son "Frère et Ami" Faure Essozimna Gnassingbé, au Gouvernement et au peuple togolais, pour l'accueil chaleureux et fraternel qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation.





En signe de continuité de ce partenariat fructueux, le Président sénégalais a invité le Président du Conseil de la République togolaise à effectuer une visite officielle au Sénégal, une invitation que le Président Faure Essozimna Gnassingbé a acceptée de bonne grâce.