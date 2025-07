Décentralisation au Tchad : La HAMA appelle à renforcer le rôle des médias pour une gouvernance locale efficace

Invitée à ces assises, la Présidente de la Haute Autorité des Médias Audiovisuel, (HAMA), Mme HALIMÉ ASSADIYA ALI, a fait une communication à l’assistance sur « les missions, prérogatives et compétences de la HAMA sur les médias ». L’occasion était toute indiquée pour elle de faire un plaidoyer auprès des membres du gouvernement, Sénateurs, Députés, Délégués Généraux du Gouvernement, élus locaux du Tchad, religieux, partis politiques, et membres de la société civile, présents dans la salle pour qu’ils facilitent aux médias l’accès aux informations dont ils sont aussi les principales sources.



La présidente de la HAMA a, par ailleurs, « exprimer toute sa reconnaissance au Président de la République et à l’ensemble du Comité d’Organisation de lui avoir permis de prendre la parole, au nom de l’instance de régulation de la communication et de l’information (HAMA), à ce Séminaire, pour dérouler un sujet crucial pour le renforcement de la culture démocratique au Tchad : la régulation du secteur de la communication, et le libre accès des médias aux sources de l’information garanti par la Constitution du Tchad».



En guise de conclusion à sa communication, la présidente de la HAMA, a insisté que « si nous voulons une gouvernance locale réussie, nous avons tous intérêt à aider les médias à assumer leur rôle de quatrième pouvoir, en toute responsabilité. C’est pourquoi, je voudrais vous exhorter à leur faciliter le travail, à vous appuyer sur eux, à les impliquer dans la réalisation de l’objectif commun qui est le développement de notre pays dans un environnement serein et apaisé ».