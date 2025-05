Tchad : l’UJT célèbre la 32e Journée mondiale sous le signe de l’intelligence artificielle

Placée sous le thème : « Informer dans un monde complexe : l’impact de l’intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias », cette édition a offert un cadre de réflexion sur les mutations technologiques, l'évolution des outils numériques et les nouveaux défis éthiques liés à l’exercice du journalisme à l’ère de l’intelligence artificielle.



La cérémonie a réuni plusieurs hautes personnalités, parmi lesquelles :

– Amina Priscille Longoh, ministre d’État chargée de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance ;

– Gassim Chérif Mahamat, ministre de la Communication et porte-parole du Gouvernement ;

– Belngar Larmé Jacques, président de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) ;

– ainsi que Mahamoud Abbas, président de l’Union des Journalistes Tchadiens (UJT).



L'événement a mis en lumière les enjeux cruciaux de l’indépendance de la presse dans un contexte où l’intelligence artificielle transforme en profondeur la production, la diffusion et la réception de l’information.