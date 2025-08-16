Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : des déplacés du Wadi Fira plaident auprès de la CNDH pour leur retour dans les villages


Alwihda Info | Par Nguessitta Djimtengaye William - 16 Août 2025


​Environ 12 000 habitants de la sous-préfecture de Kouba, dans la province du Wadi Fira, vivent toujours en exil forcé au Soudan, après les violences communautaires qui les ont contraints à quitter leurs foyers. Inquiets pour leurs proches restés sur place et désireux de retrouver leurs terres, des représentants de cette communauté multiplient les démarches pour faciliter leur retour.


Tchad : des déplacés du Wadi Fira plaident auprès de la CNDH pour leur retour dans les villages
Ces déplacés, issus de la communauté nomade Daarkobé, ont fui il y a une dizaine d’années à la suite d’un conflit les opposant à une ethnie majoritaire des localités d’Iriba et de Tiné.

Le 15 août 2025, une délégation du canton nomade Daarkobé s’est rendue au siège de la Commission nationale des droits de l’Homme (CNDH) à N’Djamena, où elle a été reçue par son président, Belngar Larmé Jacques.

Au cours de la rencontre, le porte-parole de la communauté, Hamid Titiba Arabi, a exprimé les préoccupations de ses compatriotes, notamment l’insécurité persistante et les conditions de vie précaires dans les camps de fortune à la frontière soudanaise.
« Nos familles souffrent loin de leurs terres. Nous voulons rentrer, mais nous avons besoin de garanties de sécurité et d’accompagnement », a-t-il déclaré.

La délégation a sollicité l’appui de la CNDH pour créer les conditions favorables à un retour sûr et digne. Les leaders communautaires ont, à l’issue des échanges, réitéré leur appel pressant au gouvernement tchadien et à ses partenaires pour accélérer ce processus.

La CNDH a pris note des doléances exprimées et s’est engagée à étudier les voies possibles pour soutenir cette initiative humanitaire.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 15/08/2025

Tchad : Abdel-Aziz Kizeme nommé DG de l'Agence nationale d'investigation financière (ANIF)

Tchad : Abdel-Aziz Kizeme nommé DG de l'Agence nationale d'investigation financière (ANIF)

Tchad : La campagne de pulvérisation contre le paludisme entre doutes et réticence Tchad : La campagne de pulvérisation contre le paludisme entre doutes et réticence 15/08/2025

Populaires

Tchad : nominations au ministère des Affaires étrangères

15/08/2025

Tchad : Abdel-Aziz Kizeme nommé DG de l'Agence nationale d'investigation financière (ANIF)

15/08/2025

Tchad : Le ministère de l’Enseignement supérieur fixe le calendrier académique 2025-2026

15/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 15/08/2025 - Hassan Abderamane

Tchad : stationnement anarchique des bus commerciaux, circulation paralysée et espace public occupé

Tchad : stationnement anarchique des bus commerciaux, circulation paralysée et espace public occupé

La politique, un jeu au hasard et un ring impitoyable La politique, un jeu au hasard et un ring impitoyable 13/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter