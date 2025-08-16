Tchad : des déplacés du Wadi Fira plaident auprès de la CNDH pour leur retour dans les villages

« Nos familles souffrent loin de leurs terres. Nous voulons rentrer, mais nous avons besoin de garanties de sécurité et d’accompagnement », a-t-il déclaré.

Ces déplacés, issus de la communauté nomade Daarkobé, ont fui il y a une dizaine d’années à la suite d’un conflit les opposant à une ethnie majoritaire des localités d’Iriba et de Tiné.Le 15 août 2025, une délégation du canton nomade Daarkobé s’est rendue au siège de la Commission nationale des droits de l’Homme (CNDH) à N’Djamena, où elle a été reçue par son président, Belngar Larmé Jacques.Au cours de la rencontre, le porte-parole de la communauté, Hamid Titiba Arabi, a exprimé les préoccupations de ses compatriotes, notamment l’insécurité persistante et les conditions de vie précaires dans les camps de fortune à la frontière soudanaise.La délégation a sollicité l’appui de la CNDH pour créer les conditions favorables à un retour sûr et digne. Les leaders communautaires ont, à l’issue des échanges, réitéré leur appel pressant au gouvernement tchadien et à ses partenaires pour accélérer ce processus.La CNDH a pris note des doléances exprimées et s’est engagée à étudier les voies possibles pour soutenir cette initiative humanitaire.