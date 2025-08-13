









REACTION Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Alwihda Info | Par Maaouiya Abderahim Bremé - 13 Août 2025



Maaouiya Abderahim Bremé, jeune cadre du Ouaddaï, réaffirme son attachement au MPS mais exprime sa profonde déception face à des attitudes jugées discriminatoires de certains membres du bureau exécutif envers les militants de sa province. Il dénonce des propos haineux tenus par un responsable du parti et regrette le silence de la direction. Appelant à des excuses officielles et à des mesures concrètes pour restaurer la confiance, il insiste sur la nécessité de respecter les valeurs de solidarité, justice et unité prônées par le président Mahamat Idriss Déby. Il exhorte le bureau exécutif à mettre fin aux divisions et à renforcer la cohésion pour redonner au parti son dynamisme et son rôle rassembleur.

En tant que jeune cadre engagé originaire de la province du Ouaddaï, je réaffirme avec conviction mon attachement indéfectible au grand parti le MPS, qui incarne depuis toujours pour moi l’espoir, le progrès et l’unité nationale. Cependant, je ne peux aujourd’hui cacher ma profonde déception face à l’attitude négligente, voire discriminatoire de certains membres du bureau exécutif du parti à l’égard des militants notre province.



Il est regrettable de constater que la province du Ouaddaï est stigmatisée et marginalisée, notamment à travers des propos haineux et irresponsables d’un membre du Bureau exécutif du MPS. Ce dernier, dans ses sorties répétées sur les réseaux sociaux ne font que diviser, semant le doute et la frustration dans les esprits des militants de notre province. Pire encore, l’absence de réaction ou de mise au point de la part du bureau exécutif constitue un silence, difficilement justifiable.



Je tiens à rappeler que le MPS ne pourra être fort que s’il valorise toutes ses composantes, sans distinction de région, d’ethnie ou d’origine. Notre parti doit être un cadre inclusif, un lieu de rassemblement et de cohésion pour tous les militants, unis autour des idéaux du progrès, de la solidarité et de la justice. Le mépris affiché à l’endroit des militants de la province du Ouaddaï est une atteinte à ces principes fondateurs.



C’est pourquoi j’en appelle à la responsabilité du bureau exécutif du MPS, il est urgent de prendre des mesures claires et concrètes pour rétablir la confiance, réparer les torts et apaiser les tensions. Il est plus que jamais nécessaire que le Bureau exécutif du MPS se prononce par des excuses à l’endroit des militants blessés par des propos d’un autre âge.



Je dénonce avec fermeté cette mise en sourdine du bureau exécutif du MPS et je leur demande de prendre en compte les préoccupations des militants de la province du Ouaddaï. Il est temps qu’ils se ressaisissent et mettent en pratique les valeurs cardinales, de solidarité et de justice qui sont prônés par le Marechal MAHAMAT IDRISS DEBY, Président de la République, chef de l’Etat. En soi, le MPS est un parti qui représente les intérêts de tous ses militants, sans exclusions ni discrimination. S’inscrivant dans la logique du Marechal MAHAMAT IDRISS DEBY, Président de la République, chef de l’Etat qui n’a ménagé aucun effort pour restaurer la confiance au sein de notre parti rassembleur. En fait, le moment est venu que certains membres du Bureau exécutif actuel du MPS cessent de provoquer les militants de notre Parti et arrêtent de semer la zizanie entre les paisibles concitoyens qui ont vécu toujours dans la paix et la fraternité.



Nous lançons cette alerte pour que notre parti retrouve son dynamisme et son efficacité et continuer à jouer son rôle important et cardinal dans la vie politique de notre pays.



Maaouiya Abderahim Bremé





