Tchad : nominations dans les unités administratives (Ouaddaï, Wadi-Fira, Logone Oriental)

PROVINCE DU OUADDAÏ
Secrétaire Général : Monsieur ASDJIM BELNDOUM
PROVINCE DE WADI-FIRA
DEPARTEMENT D'IRIBA
Préfet : Monsieur TEODET FIGNAL
DEPARTEMENT DE TINE
Sous-préfecture de TINE
Sous-préfet : Monsieur MAHAMAT BOURMA ABDOULAYE
DEPARTEMENT DE MEGRI
Sous-préfecture de Bakakoussouri
Sous-préfet :Monsieur MOUGOU NESSEK
Sous-préfecture de WE
Sous-préfet : Monsieur ABAKAR ABBAS MAHAMAT
PROVINCE DU LOGONE ORIENTAL
DEPARTEMENT DE LA PENDE
Sous-préfecture de Bitoï
Sous-préfet : Monsieur ALI ABAKAR MARE
