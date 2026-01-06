Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : nominations dans les unités administratives (Ouaddaï, Wadi-Fira, Logone Oriental)


Alwihda Info | Par Alwihda - 6 Janvier 2026


Par Décret N°001/PR/PM/MATD/2026 du 06 janvier 2026, les personnalités dont les noms suivent sont nommées dans les Unités Administratives, ainsi qu'il suit :


Tchad : nominations dans les unités administratives (Ouaddaï, Wadi-Fira, Logone Oriental)
PROVINCE DU OUADDAÏ
Secrétaire Général : Monsieur  ASDJIM BELNDOUM

PROVINCE DE WADI-FIRA
DEPARTEMENT D'IRIBA
Préfet : Monsieur TEODET FIGNAL

DEPARTEMENT DE TINE
Sous-préfecture de TINE
Sous-préfet : Monsieur MAHAMAT BOURMA ABDOULAYE

DEPARTEMENT DE MEGRI
Sous-préfecture de Bakakoussouri
Sous-préfet :Monsieur MOUGOU NESSEK
Sous-préfecture de WE
Sous-préfet : Monsieur ABAKAR ABBAS MAHAMAT

PROVINCE DU LOGONE ORIENTAL
DEPARTEMENT DE LA PENDE
Sous-préfecture de Bitoï
Sous-préfet : Monsieur ALI ABAKAR MARE


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 05/01/2026

Diplomatie : Le Tchad ouvre sa première ambassade au Bénin

Diplomatie : Le Tchad ouvre sa première ambassade au Bénin

Musique : Matibeye Geneviève brise le silence avec quatre titres aux messages puissants Musique : Matibeye Geneviève brise le silence avec quatre titres aux messages puissants 05/01/2026

Populaires

Mali : Assimi Goïta salue la résilience nationale et annonce 2026 comme l’année de la souveraineté énergétique

05/01/2026

Cameroun - Garoua : La "Cité de la Bénoué" plongée dans le noir par des vandales de câbles électriques

05/01/2026

Justice : 5 ans de prison requis contre une mère pour l’abandon de son nourrisson à N'Djamena

05/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter