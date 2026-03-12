Ramadan au Tchad : l’ONG ADDESE offre 200 kits alimentaires aux personnes vulnérables

La cérémonie de distribution, qui s’est déroulée dans une ambiance empreinte de solidarité et de compassion, a réuni les représentants de l’ONG ainsi que plusieurs bénéficiaires.
Composés de produits de première nécessité — notamment du mil, du maïs, du riz, de l’huile, du sucre et d’autres denrées indispensables à la consommation — ces kits alimentaires visent à soulager, tant soit peu, les difficultés quotidiennes auxquelles font face de nombreuses familles en situation de précarité.
Dans son allocution, le chargé des finances de l’ONG, Alladoumbaye Ahmed, a indiqué que cette initiative émane du président-directeur général de l’ONG ADDESE, Aboud Hachim Bouder. Il a également annoncé que la distribution se poursuivra dans d’autres localités du pays après le Ramadan, au-delà de N’Djamena.
De son côté, le directeur général de l’ONG, Baharadine Hachim, a souligné que l’objectif de l’organisation est de soutenir les initiatives favorisant le développement durable tout en apportant une assistance directe aux populations les plus exposées aux difficultés socio-économiques.
Depuis sa création en 2009, l’ONG ADDESE s’emploie à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables à travers des actions économiques, sociales et environnementales concrètes.
Au niveau national, l’organisation intervient notamment dans l’est du Tchad — en particulier dans les provinces du Wadi-Fira, de l’Ouaddaï et de l’Ennedi-Est, ainsi que dans les localités de Biltine et d’Iriba — où elle apporte un appui aux agriculteurs locaux. Cet accompagnement se traduit par une aide matérielle et technique visant à améliorer les rendements agricoles, ainsi que par la réalisation de forages et de points d’eau pour faciliter l’accès à l’eau potable. L’ONG mène également des campagnes de sensibilisation à l’hygiène.
Les bénéficiaires, composés notamment de veuves, de personnes âgées et de familles défavorisées, ont exprimé leur gratitude envers le donateur pour ce geste de solidarité.
À travers cette action, l’ONG ADDESE réaffirme son engagement à œuvrer aux côtés des populations démunies et à contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vie.
