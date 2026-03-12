Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Ramadan au Tchad : l’ONG ADDESE offre 200 kits alimentaires aux personnes vulnérables


Alwihda Info | Par Abdelaziz Oumar Hassaballah - 12 Mars 2026


​Fondée par l’homme d’affaires Aboud Hachim Bouder, l’ONG Association pour le Développement Durable, Économique, Social et Environnemental (ADDESE) perpétue depuis 2009 une tradition de solidarité durant le mois saint du Ramadan. Dans ce cadre, elle a procédé, ce jeudi 12 mars 2026, à la distribution de 200 kits alimentaires aux personnes vulnérables du quartier Farcha, dans le 1er arrondissement de N’Djamena.


Ramadan au Tchad : l’ONG ADDESE offre 200 kits alimentaires aux personnes vulnérables
La cérémonie de distribution, qui s’est déroulée dans une ambiance empreinte de solidarité et de compassion, a réuni les représentants de l’ONG ainsi que plusieurs bénéficiaires.

Composés de produits de première nécessité — notamment du mil, du maïs, du riz, de l’huile, du sucre et d’autres denrées indispensables à la consommation — ces kits alimentaires visent à soulager, tant soit peu, les difficultés quotidiennes auxquelles font face de nombreuses familles en situation de précarité.

Dans son allocution, le chargé des finances de l’ONG, Alladoumbaye Ahmed, a indiqué que cette initiative émane du président-directeur général de l’ONG ADDESE, Aboud Hachim Bouder. Il a également annoncé que la distribution se poursuivra dans d’autres localités du pays après le Ramadan, au-delà de N’Djamena.

Ramadan au Tchad : l’ONG ADDESE offre 200 kits alimentaires aux personnes vulnérables
De son côté, le directeur général de l’ONG, Baharadine Hachim, a souligné que l’objectif de l’organisation est de soutenir les initiatives favorisant le développement durable tout en apportant une assistance directe aux populations les plus exposées aux difficultés socio-économiques.

Depuis sa création en 2009, l’ONG ADDESE s’emploie à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables à travers des actions économiques, sociales et environnementales concrètes.

Au niveau national, l’organisation intervient notamment dans l’est du Tchad — en particulier dans les provinces du Wadi-Fira, de l’Ouaddaï et de l’Ennedi-Est, ainsi que dans les localités de Biltine et d’Iriba — où elle apporte un appui aux agriculteurs locaux. Cet accompagnement se traduit par une aide matérielle et technique visant à améliorer les rendements agricoles, ainsi que par la réalisation de forages et de points d’eau pour faciliter l’accès à l’eau potable. L’ONG mène également des campagnes de sensibilisation à l’hygiène.

Ramadan au Tchad : l’ONG ADDESE offre 200 kits alimentaires aux personnes vulnérables
Les bénéficiaires, composés notamment de veuves, de personnes âgées et de familles défavorisées, ont exprimé leur gratitude envers le donateur pour ce geste de solidarité.

À travers cette action, l’ONG ADDESE réaffirme son engagement à œuvrer aux côtés des populations démunies et à contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vie.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 11/03/2026

Tchad : à Abéché, lancement du projet « Paix, Sécurité et Cohésion Sociale à l’Est du Tchad »

Tchad : à Abéché, lancement du projet « Paix, Sécurité et Cohésion Sociale à l’Est du Tchad »

Tchad : à Mao, prise de contact du délégué général du gouvernement du Kanem avec les ONG Tchad : à Mao, prise de contact du délégué général du gouvernement du Kanem avec les ONG 11/03/2026

Populaires

Tchad : le PROSCOLAC II renforce la coordination pour la protection et la scolarisation des enfants du Lac à Bagasola

12/03/2026

Tchad : Ramadan, est-il obligé d'avoir les habits neufs pour la fête de carême ?

12/03/2026

Tchad : Au Kanem, le Délégué Général mobilise les ONG pour une meilleure coordination humanitaire

12/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 06/03/2026 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant.

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes 05/03/2026 - Mahamat Charfadine

ANALYSE - 10/03/2026 - Ilyes Zouari, chercheur, Président du CERMF (Cercle d'étude et de réflexion sur le monde francophone)

La population du monde francophone dépasse la barre des 600 millions d'habitants

La population du monde francophone dépasse la barre des 600 millions d'habitants

Une nouvelle victoire pour deux conjoints de nationalité algérienne devant le tribunal administratif de Nantes : Deux décisions de refus de visa « ascendant de français à charge » annulées Une nouvelle victoire pour deux conjoints de nationalité algérienne devant le tribunal administratif de Nantes : Deux décisions de refus de visa « ascendant de français à charge » annulées 08/03/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter