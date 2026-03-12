Ramadan au Tchad : l’ONG ADDESE offre 200 kits alimentaires aux personnes vulnérables

De son côté, le directeur général de l’ONG, Baharadine Hachim, a souligné que l’objectif de l’organisation est de soutenir les initiatives favorisant le développement durable tout en apportant une assistance directe aux populations les plus exposées aux difficultés socio-économiques.



Depuis sa création en 2009, l’ONG ADDESE s’emploie à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables à travers des actions économiques, sociales et environnementales concrètes.



Au niveau national, l’organisation intervient notamment dans l’est du Tchad — en particulier dans les provinces du Wadi-Fira, de l’Ouaddaï et de l’Ennedi-Est, ainsi que dans les localités de Biltine et d’Iriba — où elle apporte un appui aux agriculteurs locaux. Cet accompagnement se traduit par une aide matérielle et technique visant à améliorer les rendements agricoles, ainsi que par la réalisation de forages et de points d’eau pour faciliter l’accès à l’eau potable. L’ONG mène également des campagnes de sensibilisation à l’hygiène.