TCHAD

Tchad : à Abéché, lancement du projet « Paix, Sécurité et Cohésion Sociale à l’Est du Tchad »


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 11 Mars 2026



Le Grand Hôtel d’Abéché a servi de cadre, ce mercredi 11 mars 2026, à la cérémonie officielle de lancement du projet « Paix, Sécurité et Cohésion Sociale à l’Est du Tchad ».

La cérémonie s’est tenue sous l’impulsion du préfet du département de Ouara, Dr Abdelwahid Mahamat Daoud, à l’initiative de la Plateforme des Organisations de la Société Civile pour la Paix et le Développement (POSOC-PD), en partenariat avec le département de Ouara.

Dans son mot de bienvenue, le président du comité d’organisation, Mahamat Ahmat, a salué la forte mobilisation des participants, tout en remerciant les invités pour leur présence à cette cérémonie marquant le démarrage officiel du projet. Prenant la parole à son tour, Dr Aziber Adoum Aziber, conseiller à la paix de la POSOC-PD, a souligné que la paix et la cohésion sociale constituent les piliers fondamentaux d’une société harmonieuse et prospère.

Selon lui, ces valeurs favorisent également le développement économique, la stabilité politique et le bien-être des populations. Il a insisté sur la nécessité de promouvoir ces principes dans un contexte marqué par la recrudescence des conflits et des divisions.

Pour sa part, le directeur général de la POSOC-PD, Aboulkhassim Mahamat Hassan, a indiqué que plus de deux millions de personnes bénéficieront directement ou indirectement des actions prévues dans le cadre de ce projet. L’objectif principal, a-t-il précisé, est de contribuer à la promotion d’un environnement pacifique, inclusif et stable, favorisant la cohésion sociale et le vivre-ensemble harmonieux entre les différentes communautés vivant dans la province du Ouaddaï.

Présidant la cérémonie, le préfet du département de Ouara, Dr Abdelwahid Mahamat Daoud, a rappelé que la paix et la stabilité constituent une responsabilité partagée par l’ensemble des citoyens. Il a estimé que ce projet contribuera de manière significative au renforcement de la cohésion sociale dans la province, reconnue pour être une terre d’accueil et d’hospitalité.

Le préfet a enfin lancé un appel aux leaders traditionnels et religieux ainsi qu’aux organisations de la société civile à s’impliquer activement afin d’assurer la réussite de cette initiative au service de la paix et du vivre-ensemble.


