Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : atelier des forums de dialogue et sessions de sensibilisation pour le Kanem et le Bahr El-Gazel


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 10 Mars 2026



Tchad : atelier des forums de dialogue et sessions de sensibilisation pour le Kanem et le Bahr El-Gazel
Dans le cadre du projet de promotion de l’autonomisation économique des groupements féminins et du renforcement de la cohésion sociale, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, Issaka Koty Yakoub, a lancé ce mardi un atelier consacré aux forums de dialogue et aux sessions de sensibilisation (cohésion, genre, gouvernance locale).

Les participants, venus du Bahr El-Gazel et du Kanem, regroupaient autorités administratives, locales et traditionnelles, ainsi que représentants de la société civile et des groupements féminins. Financé par la coopération allemande (BMZ, GIZ), l’UNICEF et le PAM, le projet est piloté par l’ARDED.

Placé sous le thème « Impact des politiques publiques sur l’accès aux ressources dans les zones défavorisées », cet atelier d’une journée s’inscrit dans le Projet SARES (Renforcement de la Sécurité Alimentaire et Promotion du Dialogue Communautaire).

L’atelier vise à instaurer un dialogue constructif entre communautés et autorités, outil essentiel pour renforcer cohésion sociale, égalité des genres et gouvernance locale. Selon Ahmat Abdou Mahamat, coordonnateur de l’ONG ARDED, l’initiative favorise le dialogue citoyens–élus, sensibilise à la prévention des violences basées sur le genre (VBG) et encourage la participation citoyenne à la gestion locale.

En ouvrant l’atelier, le général Issaka Koty Yakoub « a salué l’initiative, rappelant qu’elle permet à l’ONG de travailler en synergie avec autorités administratives, traditionnelles, civiles, militaires et religieuses, société civile, collectivités locales et Comités Départementaux d’Action (CDA)». En résumé, sera exécuté sur six mois dans les provinces du Kanem, du Bahr El-Gazel et du Moyen-Kebbi Ouest.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 09/03/2026

Tchad : tensions au tribunal d’Abéché, le procureur dément la libération d’un véhicule lié à une affaire criminelle

Tchad : tensions au tribunal d’Abéché, le procureur dément la libération d’un véhicule lié à une affaire criminelle

Tchad : un don d’équipements vétérinaires pour renforcer la santé animale dans la Tandjilé Tchad : un don d’équipements vétérinaires pour renforcer la santé animale dans la Tandjilé 09/03/2026

Populaires

Tchad : Acquisition de compteurs monophasés et triphasés intelligents à prépaiement et concentrateurs (AAO pour le PASET 2)

09/03/2026

Tchad : Œil Féminin forme des jeunes sur les IST et les risques de l’intelligence artificielle

09/03/2026

Tchad : la FTKDA organise un passage de grade pour six athlètes

10/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 06/03/2026 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant.

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes 05/03/2026 - Mahamat Charfadine

ANALYSE - 03/03/2026 - Me Fayçal Megherbi

La Cour administrative d’appel de Versailles annule les refus implicites de la préfecture du Val d’Oise

La Cour administrative d’appel de Versailles annule les refus implicites de la préfecture du Val d’Oise

Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour 26/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter