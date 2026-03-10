Tchad : atelier des forums de dialogue et sessions de sensibilisation pour le Kanem et le Bahr El-Gazel

Dans le cadre du projet de promotion de l’autonomisation économique des groupements féminins et du renforcement de la cohésion sociale, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, Issaka Koty Yakoub, a lancé ce mardi un atelier consacré aux forums de dialogue et aux sessions de sensibilisation (cohésion, genre, gouvernance locale).



Les participants, venus du Bahr El-Gazel et du Kanem, regroupaient autorités administratives, locales et traditionnelles, ainsi que représentants de la société civile et des groupements féminins. Financé par la coopération allemande (BMZ, GIZ), l’UNICEF et le PAM, le projet est piloté par l’ARDED.



Placé sous le thème « Impact des politiques publiques sur l’accès aux ressources dans les zones défavorisées », cet atelier d’une journée s’inscrit dans le Projet SARES (Renforcement de la Sécurité Alimentaire et Promotion du Dialogue Communautaire).



L’atelier vise à instaurer un dialogue constructif entre communautés et autorités, outil essentiel pour renforcer cohésion sociale, égalité des genres et gouvernance locale. Selon Ahmat Abdou Mahamat, coordonnateur de l’ONG ARDED, l’initiative favorise le dialogue citoyens–élus, sensibilise à la prévention des violences basées sur le genre (VBG) et encourage la participation citoyenne à la gestion locale.



En ouvrant l’atelier, le général Issaka Koty Yakoub « a salué l’initiative, rappelant qu’elle permet à l’ONG de travailler en synergie avec autorités administratives, traditionnelles, civiles, militaires et religieuses, société civile, collectivités locales et Comités Départementaux d’Action (CDA)». En résumé, sera exécuté sur six mois dans les provinces du Kanem, du Bahr El-Gazel et du Moyen-Kebbi Ouest.