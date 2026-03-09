Tchad : une formation sur la citoyenneté et les politiques publiques organisée à Bébédjia

L’objectif de ces assises est d’amener les citoyens à mieux comprendre les politiques publiques, à s’impliquer davantage dans la participation citoyenne et à contribuer à la gestion des politiques publiques pour un développement durable.



À l’ouverture des travaux, le président de l’EPOZOP, Nadjiadjim Théodile, a justifié le choix du thème. Selon lui, cette thématique répond au manque de maîtrise des priorités publiques par certains citoyens ainsi qu’à l’insuffisance des notions de base en matière de citoyenneté. Il a souligné que cette rencontre vise à éclairer les acteurs locaux sur les textes en vigueur ainsi que sur les droits et devoirs du citoyen.



Après le mot de bienvenue du maire de la ville de Bébédjia, Ndosolngar Nicolas, le préfet du département de la Nya, le général Youssouf Oumar Barh, s’est réjoui de cette initiative de l’EPOZOP. Il a estimé qu’elle s’inscrit dans la dynamique de la politique quinquennale du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, orientée vers le développement à l’horizon 2030.



Le préfet a également remercié l’ONG Swissaid, partenaire technique et financier de l’EPOZOP, avant d’inviter les participants à capitaliser les acquis de cette formation afin de renforcer la citoyenneté et d’accompagner les politiques publiques du gouvernement.



Pour sa part, le facilitateur Dr Dionlaltarel Tilo, maître-assistant en droit public à l’Université de Doba, a présenté plusieurs concepts clés, notamment la politique, la politique publique et la citoyenneté. Il a également expliqué les différentes formes de participation citoyenne et le rôle que peuvent jouer les citoyens dans la prise de décision aux niveaux local et national.



À l’issue de son intervention, il a exhorté les bénéficiaires des politiques publiques à faire preuve de responsabilité et de bonne moralité afin de contribuer au développement durable.



Les participants ont également exprimé plusieurs préoccupations, notamment la sensibilisation des parents à la scolarisation des enfants, la construction de logements pour les sous-préfets, le financement des projets des associations de jeunes par le gouvernement et la promotion du vivre-ensemble au sein de la société.