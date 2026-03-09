









INTERNATIONAL Politique étrangère : la Chine plaide pour un monde multipolaire et un ordre international plus équitable

Alwihda Info | Par Alwihda - 9 Mars 2026



​Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a dressé, le 8 mars 2026, les grandes orientations de la politique étrangère de la Chine lors d’une conférence de presse tenue à l’occasion de la quatrième session de la 14e Assemblée populaire nationale, à Beijing. Devant des journalistes chinois et étrangers, le chef de la diplomatie chinoise a présenté une vision axée sur la paix, le multilatéralisme, la coopération internationale et le renforcement du rôle de la Chine dans la gouvernance mondiale.

Dès l’ouverture de son intervention, Wang Yi a affirmé que le monde traverse une période de profondes turbulences, marquée par l’accélération des transformations géopolitiques, la multiplication des conflits et les remises en cause de l’ordre international. Dans ce contexte, il a présenté la Chine comme « un grand acteur de la paix, de la stabilité et de la justice », déterminée à défendre la souveraineté nationale, l’équité internationale et le développement commun.



Le ministre a salué le rôle central de la « diplomatie de chef d’État », soulignant l’implication du président Xi Jinping dans les grands dossiers diplomatiques de 2025. Selon lui, les échanges de haut niveau menés avec de nombreux dirigeants ont permis de consolider les relations de voisinage, de renforcer la coopération avec le Sud global et de donner davantage de visibilité à la Chine sur la scène internationale. Il a annoncé qu’en 2026, la Chine accueillera plusieurs événements majeurs, dont la réunion des dirigeants de l’APEC à Shenzhen et le deuxième Sommet Chine-États arabes.



Concernant les grandes puissances, Wang Yi a insisté sur la solidité du partenariat stratégique sino-russe, qu’il a présenté comme fondé sur l’égalité, le respect mutuel, la non-alliance et la coordination étroite sur les grandes questions internationales. Il a estimé que la Chine et la Russie continueront à défendre ensemble le droit international et à s’opposer à l’unilatéralisme et à l’intimidation.



À propos des relations avec les États-Unis, le chef de la diplomatie chinoise a appelé à une coexistence pacifique fondée sur le respect mutuel et la coopération gagnant-gagnant. Il a indiqué que des échanges de haut niveau sont prévus en 2026, notamment dans la perspective d’une visite du président Donald Trump en Chine, tout en soulignant la nécessité pour les deux parties de gérer les différends et d’éviter toute escalade.



Wang Yi a également réaffirmé l’engagement de la Chine en faveur d’un monde multipolaire, rejetant la logique d’un « G2 » dominé par Pékin et Washington. Selon lui, les affaires du monde doivent être gérées par tous les pays, dans le respect de la Charte des Nations unies et du droit international. Il a défendu l’Initiative chinoise pour la gouvernance mondiale, qu’il a présentée comme un cadre destiné à renforcer le multilatéralisme, à revitaliser l’ONU et à accroître la représentation des pays du Sud global.



Sur les dossiers régionaux, le ministre chinois a appelé à un cessez-le-feu immédiat au Moyen-Orient, condamnant l’escalade militaire et réaffirmant la nécessité de régler les différends par le dialogue. Il a également réitéré le soutien de la Chine à la solution à deux États pour la Palestine et insisté sur le rôle primordial de l’ONU dans tout règlement durable de la question palestinienne.



En Afrique, Wang Yi a rappelé que 2026 marque le 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le continent africain. Il a annoncé de nouvelles avancées dans la coopération sino-africaine, notamment l’application, à partir du 1er mai 2026, d’un tarif douanier nul sur 100 % des catégories de produits africains exportés vers la Chine. Il a aussi mis en avant l’Année sino-africaine des échanges humains et culturels, qui donnera lieu à près de 600 activités.



Enfin, Wang Yi a insisté sur le rôle de la diplomatie au service du développement intérieur chinois. Il a assuré que le ministère des Affaires étrangères accompagnera l’ouverture économique, la mobilité humaine, les investissements, ainsi que la protection des entreprises et des ressortissants chinois à l’étranger. Il a réaffirmé que la Chine poursuivra sa politique d’ouverture de haut niveau et entend rester un moteur stable de la croissance mondiale.



À travers cette conférence de presse, la Chine a cherché à projeter l’image d’une puissance se voulant à la fois stabilisatrice, influente et engagée dans la refonte de la gouvernance mondiale, tout en consolidant ses intérêts stratégiques dans un environnement international de plus en plus tendu.





Dans la même rubrique : < > Russie-Centrafrique : Poutine et Touadéra veulent renforcer leur coopération bilatérale Crise au Moyen-Orient : le gouvernement ivoirien suit avec attention la situation de ses ressortissants ONU : Melania Trump plaide pour l’éducation et la technologie comme clés de la paix Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)