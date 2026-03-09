Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Au Hadjer Lamis, une semaine d’activités dédiée aux femmes s’achève avec la SENAFET 2026


Alwihda Info | Par Abakar Adoum Abdoulaye - 9 Mars 2026


La cérémonie de clôture de la Semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET) s’est tenue ce 8 mars 2026 à Massakory, chef-lieu de la province du Hadjer Lamis.


Tchad : Au Hadjer Lamis, une semaine d'activités dédiée aux femmes s'achève avec la SENAFET 2026
La cérémonie a été présidée par Fatimé Suzanne, secrétaire générale du gouvernement auprès de la province du Hadjer Lamis, dans la salle multimédia de Massakory.

Plusieurs autorités administratives, politiques et traditionnelles ont pris part à cette rencontre. Parmi elles figuraient le deuxième maire adjoint de Massakory, Maina Sanda, la sous-préfète de Djarmaye, Khadidja Moussa Rozi, le secrétaire général provincial adjoint du MPS au Hadjer Lamis, Oumar Adoum Mounine, ainsi que Habiba Manda Waro, présidente du comité d’organisation de la SENAFET. Plusieurs responsables des services déconcentrés de l’État et des chefs traditionnels étaient également présents.

Dans son allocution de clôture, Fatimé Suzanne a remercié l’ensemble des participants pour leur présence et leur engagement tout au long de cette semaine consacrée à la promotion des droits des femmes.

« Je remercie les invités, mesdames et messieurs, qui ont laissé leurs occupations pour assister à cette cérémonie de clôture de la SENAFET, marquée durant une semaine par des conférences et des débats », a-t-elle déclaré.

Elle a ensuite officiellement déclaré close l’édition 2026 de la SENAFET dans la province du Hadjer Lamis, tout en encourageant les femmes à poursuivre leur engagement dans le développement de la société.



