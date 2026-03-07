Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

N’Djamena : 538 340 pains par jour, la dépendance silencieuse aux farines importées


Alwihda Info | Par Barra Lutter - 7 Mars 2026


​À N’Djamena, le pain est devenu un aliment incontournable dans de nombreux foyers. En période de Ramadan, cette consommation augmente encore davantage. Du petit-déjeuner au moment de la rupture du jeûne, les étals des boulangeries sont pris d’assaut par des clients venus acheter leur ration quotidienne.


N’Djamena : 538 340 pains par jour, la dépendance silencieuse aux farines importées
Selon des données recueillies auprès de plusieurs boulangeries de la capitale, 15 boulangeries produisent chaque jour plus de 538 340 pains. Pour soutenir ce rythme de production, environ 1 160 sacs de farine de blé de 50 kg, importée, sont utilisés quotidiennement. Un volume considérable qui illustre à la fois l’importance du pain dans l’alimentation urbaine et la forte dépendance du Tchad aux importations de farine.

Une facture lourde pour l’économie nationale

Derrière cette production impressionnante se cache une réalité économique moins visible. La majorité de la farine utilisée dans les boulangeries tchadiennes provient de l’étranger. Chaque baguette vendue représente ainsi une part de devises qui quitte le pays.

Dans un contexte où le Tchad cherche à renforcer son autonomie économique et alimentaire, cette dépendance soulève de nombreuses interrogations. D’autant plus que le pays dispose de ressources agricoles capables de contribuer à des alternatives.

Le paradoxe est frappant : le blé est cultivé dans certaines régions du Tchad, mais il reste très peu transformé localement. Par ailleurs, des produits comme le maïs, le mil ou le manioc, largement consommés dans les ménages tchadiens, pourraient être valorisés dans la production de farines locales destinées à la boulangerie.

Les farines locales, une piste encore marginale

Dans plusieurs pays africains, l’intégration partielle de farines locales dans la fabrication du pain est devenue une stratégie pour réduire la dépendance aux importations. Des mélanges de farine de blé avec du manioc ou du maïs permettent d’obtenir un pain adapté aux habitudes alimentaires tout en soutenant l’agriculture nationale.

Au Tchad, cette approche reste encore marginale. Pourtant, elle pourrait constituer une opportunité pour stimuler la transformation agroalimentaire locale, soutenir les producteurs et réduire la pression sur les importations.

Vers une nouvelle politique alimentaire ?

Face à la croissance rapide de la consommation de pain à N’Djamena, il devient nécessaire d’ouvrir un débat sur l’intégration des farines locales dans la boulangerie.

Une telle transition nécessiterait toutefois des investissements dans la transformation des céréales, la modernisation des moulins et la formation des boulangers, afin de garantir la qualité et la compétitivité du produit.

Un enjeu de souveraineté alimentaire

Au-delà de la simple baguette quotidienne, la question renvoie à un enjeu plus large : la souveraineté alimentaire du pays. Tant que la production de pain reposera principalement sur des farines importées, l’économie tchadienne restera vulnérable aux fluctuations du marché international.

Valoriser les farines locales ne serait pas seulement un choix agricole. Ce serait également un levier économique et stratégique pour le Tchad, à l’heure où la transformation des ressources nationales devient un enjeu central du développement.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 05/03/2026

Tchad : cinq projets de lois et un projet de décret examinés en conseil des ministres

Tchad : cinq projets de lois et un projet de décret examinés en conseil des ministres

Tchad : le ministère des Transports organise une conférence-débat dans le cadre du SENAFET 2026 Tchad : le ministère des Transports organise une conférence-débat dans le cadre du SENAFET 2026 05/03/2026

Populaires

Tchad : le général Ismat Issakha Acheikh dote les forces de défense du Salamat en moyens roulants

06/03/2026

Tchad : l'Assemblée nationale met les femmes au cœur du débat politique à l'occasion de la SENAFET

06/03/2026

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

06/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 05/03/2026 - Mahamat Charfadine

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

ANALYSE - 03/03/2026 - Me Fayçal Megherbi

La Cour administrative d’appel de Versailles annule les refus implicites de la préfecture du Val d’Oise

La Cour administrative d’appel de Versailles annule les refus implicites de la préfecture du Val d’Oise

Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour 26/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter