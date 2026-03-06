Tchad : tensions au palais de justice après la libération d’un véhicule lié à une fusillade à Abéché

Pour rappel, dans la soirée du 4 février 2026, une fusillade s’était produite à l’intérieur d’un bar situé dans le quartier Farik Aguek, dans le premier arrondissement de la ville d’Abéché. L’incident avait coûté la vie à un homme, tandis qu’une seconde victime, grièvement blessée, avait été admise dans un état critique avant de succomber à ses blessures quelques jours plus tard.



À la suite de ce drame, l’auteur présumé avait été interpellé par les forces de l’ordre, en possession de son véhicule, lequel avait été placé sous saisie dans le cadre de l’enquête judiciaire.



Cependant, la décision de libérer ce véhicule aurait suscité la colère des proches des victimes, qui y voient une mesure incompréhensible alors que l’affaire reste en cours de traitement par la justice. Les familles se sont ainsi rendues au tribunal pour exprimer leur indignation et réclamer des explications.



Cette situation a provoqué un moment de tension dans l’enceinte du palais de justice, avant que le calme ne soit progressivement rétabli.



L’enquête sur cette fusillade meurtrière se poursuit afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes du drame.