Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : tensions au palais de justice après la libération d’un véhicule lié à une fusillade à Abéché


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 6 Mars 2026


​Un climat de tension a été observé ce vendredi 6 mars 2026 au palais de justice d’Abéché, lorsque des membres des familles de deux victimes d’une fusillade survenue au début du mois de février ont fait irruption dans l’enceinte de la juridiction pour exprimer leur mécontentement.


Tchad : tensions au palais de justice après la libération d’un véhicule lié à une fusillade à Abéché
Pour rappel, dans la soirée du 4 février 2026, une fusillade s’était produite à l’intérieur d’un bar situé dans le quartier Farik Aguek, dans le premier arrondissement de la ville d’Abéché. L’incident avait coûté la vie à un homme, tandis qu’une seconde victime, grièvement blessée, avait été admise dans un état critique avant de succomber à ses blessures quelques jours plus tard.

À la suite de ce drame, l’auteur présumé avait été interpellé par les forces de l’ordre, en possession de son véhicule, lequel avait été placé sous saisie dans le cadre de l’enquête judiciaire.

Cependant, la décision de libérer ce véhicule aurait suscité la colère des proches des victimes, qui y voient une mesure incompréhensible alors que l’affaire reste en cours de traitement par la justice. Les familles se sont ainsi rendues au tribunal pour exprimer leur indignation et réclamer des explications.

Cette situation a provoqué un moment de tension dans l’enceinte du palais de justice, avant que le calme ne soit progressivement rétabli.

L’enquête sur cette fusillade meurtrière se poursuit afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes du drame.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 05/03/2026

Tchad : le ministère des Transports organise une conférence-débat dans le cadre du SENAFET 2026

Tchad : le ministère des Transports organise une conférence-débat dans le cadre du SENAFET 2026

Tchad : à N'Djamena, un agent de la DGSSIE à la barre pour vol d'un cabri Tchad : à N'Djamena, un agent de la DGSSIE à la barre pour vol d'un cabri 05/03/2026

Populaires

Assassinat de Seïf al-Islam : trois suspects identifiés par les enquêteurs

05/03/2026

Tchad : le général Ismat Issakha Acheikh dote les forces de défense du Salamat en moyens roulants

06/03/2026

Libye-Tchad : le Premier ministre libyen reçoit le nouvel ambassadeur du Tchad en Libye

06/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 05/03/2026 - Mahamat Charfadine

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

ANALYSE - 03/03/2026 - Me Fayçal Megherbi

La Cour administrative d’appel de Versailles annule les refus implicites de la préfecture du Val d’Oise

La Cour administrative d’appel de Versailles annule les refus implicites de la préfecture du Val d’Oise

Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour 26/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter