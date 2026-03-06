Tchad : au Guéra, des activités organisées à l’occasion de la SENAFET 2026

La cinquième et dernière journée des activités de la SENAFET 2026, la journée était consacrée au thème central suivant : « Éducation des filles et autonomisation économique et leur maintien dans le cursus éducatif en milieu rural »



Avant le lancement des présentations, Mme Akoutna Doungous, présidente de la SENAFET, a pris la parole pour féliciter chaleureusement toutes les femmes pour leur participation active et assidue à l'ensemble des activités de la semaine. On a noté la présence de Haroune Sortho Ramadane, délégué de l'Éducation nationale du Guéra ; Mme Amine Issakha, coordinatrice du Projet SWEDD.



Ils ont exposé sur les défis auxquels la femme doit répondre sur les plans administratif, sanitaire, économique, environnemental, sécuritaire et social. La troupe « La Reine du Guéra » a présenté une pièce sur les conflits familiaux et leurs modes de régularisation, sensibilisant le public à la résolution pacifique des différends au sein des ménages.



Le délégué de la femme, Abdelaziz Alhadj Damalia a dispensé des conseils d'orientation synthétisant les thématiques des cinq jours. Il a également présidé la réunion du Comité d'Organisation pour la préparation de la Journée Internationale de la Femme du 08 mars 2026. La cinquième journée a été marquée par des échanges riches autour de l'éducation des filles et de leur autonomisation économique. La province du Guera reste mobilisée pour la Journée du 08 mars 2026.