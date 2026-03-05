Veuillez trouver en pièce jointe ci-dessous, l'Avis d'Appel à Manifestation d'Intérêt en format PDF :
Tchad : TchadElec lance un appel à manifestation d’intérêt pour former des spécialistes en énergie solaire photovoltaïque
Alwihda Info | Par Info Alwihda - 5 Mars 2026
Dans le cadre du Projet d’Appui au Secteur de l’Énergie Électrique au Tchad (PASET), financé par la Banque Africaine de Développement, la Cellule d’Exécution de Projet (CEP) de la société TchadElec a lancé un Avis à Manifestation d’Intérêt visant à recruter un cabinet ou une firme spécialisée pour assurer la formation de spécialistes du secteur énergétique tchadien sur les systèmes solaires photovoltaïques et les technologies de stockage d’énergie.
Veuillez trouver en pièce jointe ci-dessous, l'Avis d'Appel à Manifestation d'Intérêt en format PDF :
AMI formation certifiante.pdf (625.66 Ko)
