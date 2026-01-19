Tchad : Trois Avis d'appels à manifestation d’intérêt pour renforcer la gouvernance, les opérations et les compétences de TchadElec (PAAET)

Dans le cadre de la réforme profonde engagée à la suite de la dissolution de la Société Nationale d’Électricité (SNE) et de la mise en place de TchadElec, les autorités tchadiennes, avec l’appui de la Banque mondiale, poursuivent le renforcement institutionnel et opérationnel du secteur de l’électricité à travers le PAAET.



À cet effet, trois appels à manifestation d’intérêt distincts mais complémentaires ont été lancés afin de recruter des cabinets de consultants internationaux ou régionaux qualifiés.



Le premier appel concerne une mission d’assistance technique stratégique dédiée à l’élaboration et à la mise à jour des manuels de procédures administratives, financières, comptables, de passation des marchés, de gestion des ressources humaines et des moyens généraux, ainsi que d’un organigramme institutionnel actualisé accompagné de fiches de postes. L’objectif est de doter TchadElec de référentiels solides, harmonisés et conformes aux bonnes pratiques internationales, afin de renforcer la gouvernance, la transparence et l’efficacité managériale. La durée prévisionnelle de cette mission est estimée à huit mois.



Le deuxième appel porte sur l’élaboration de manuels de procédures opérationnelles, couvrant l’ensemble des métiers de TchadElec. Cette mission vise à structurer et formaliser les processus des Directions techniques, de la Direction commerciale et marketing, ainsi que des Directions supports (hors finances, ressources humaines et passation des marchés). D’une durée estimée à douze mois, elle a pour ambition d’améliorer durablement la performance opérationnelle, la qualité du service public de l’électricité et l’harmonisation des pratiques internes.



Le troisième appel concerne une mission stratégique d’évaluation des compétences du personnel de la SNE, en vue d’identifier les besoins en formation et en recrutement pour TchadElec. Cette mission vise à accompagner une transition institutionnelle maîtrisée à travers l’analyse des compétences existantes, l’élaboration d’un plan de formation pluriannuel, la définition d’une stratégie RH de transition et l’appui au recrutement du personnel clé. La durée prévisionnelle de cette mission est de six mois.



Pour ces trois appels, la méthode de sélection retenue est la Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC / QCBS), conformément au Règlement de passation des marchés de la Banque mondiale. Les manifestations d’intérêt ont pour seul objet l’établissement de listes restreintes de cabinets qualifiés ; aucune offre technique ou financière n’est exigée à ce stade.

