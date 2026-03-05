Libye-Tchad : le Premier ministre libyen reçoit le nouvel ambassadeur du Tchad en Libye

Le Premier ministre, Abdulhamid Dbeibah, a reçu jeudi dernier l'ambassadeur de la République du Tchad en Libye, Taher Issu Youssouf, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire récemment nommé, dans le cadre de la reprise de la représentation diplomatique entre les deux pays.



Au cours de cette rencontre, l'ambassadeur a transmis les salutations du président de la République du Tchad au Premier ministre, exprimant l'aspiration de son pays à renforcer les relations de coopération entre la Libye et le Tchad et à les développer dans divers domaines.



La nomination du nouvel ambassadeur tchadien intervient après une interruption de près de 14 ans sans représentation diplomatique au rang d'ambassadeur. Cette étape reflète une volonté commune de réactiver les voies de coopération bilatérale et de renforcer la coordination entre les deux nations.



De son côté, le Premier ministre a souhaité la bienvenue à l'ambassadeur, soulignant l'importance de consolider les relations bilatérales, et de soutenir les domaines de coopération commune afin de servir les intérêts des deux peuples, et de contribuer au renforcement de la stabilité dans la région.