Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée





Réparation, hommage et réconciliation

Pour Abderaman Koulamallah, le chemin de la réconciliation passe par une reconnaissance complète et une indemnisation des victimes, conformément aux décisions de justice. Il a insisté sur le fait que la réparation est un devoir de la République.





Il a également défendu l'idée de rapatrier la dépouille de Hissein Habré et de lui rendre un hommage national. Selon lui, ce geste ne devrait pas être perçu comme une offense aux victimes, mais plutôt comme un acte de "dépassement" nécessaire à la réconciliation. Il a affirmé que tous les anciens présidents devraient être honorés et que la jeune génération a le devoir de connaître l'histoire de leur pays pour mieux construire l'avenir.





Dans sa publication initiale, Abderaman Koulamallah avait reconnu que Hissein Habré avait permis au Tchad de recouvrer la bande d'Aouzou, un geste qui méritait, selon lui, un hommage.